Anca Pandrea, mărturisire șoc: motivul pentru care nu a chemat preotul, când s-a dus cu două sticle de șampanie la mormântul lui Iurie Darie: ”Iura apare, așa, ca un abur în casă!”

Ajunsă la 79 de ani, Anca Pandrea se confruntă cu multe probleme de sănătate. Motiv pentru care, nu de puține ori, a chemat salvarea la domiciliu. Fosta actriță face o mărturisire șoc, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, cum și-a revenit de fiecare dată. Altfel, ea a explicat și de ce nu a chemat preotul când s-a dus la cimitir, cu două sticle de șampanie în ziua în care s-a născut cel ce i-a fost partener de viață.

Nu de puține ori, Anca Pandrea a fost nevoită să cheme ambulanța la domiciliul său, situat în buricul capitalei, chiar lângă Spitalul Clinic de Urgență, Floreasca. A fost și internată, date fiind problemele de sănătate cu care se confruntă. Mai precis, fosta actriță suferă de insuficiență cardiacă și respiratorie, iar de mai bine de doi ani e dependentă de aparatul de oxigen.

De fiecare dată, ea și-a revenit nu doar cu ajutorul medicilor, potrivit dezvăluirilor făcute, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Mai ales atunci când am probleme, Iura apare așa, ca un abur în casă. Și-n acest moment, simt că s-a dus în bucătărie, după o cană cu apă. Eu nu obișnuiesc să mă plâng de problemele de sănătate, îi vorbesc doar lui Iura de ele. Să zicem că acum sunt bine și datorită lui Iura, care e lângă mine și mă veghează”, ne-a spus Anca Pandrea.

Anca Pandrea explică de ce nu a chemat preotul la cimitir de ziua lui Iura

În urmă cu câteva săptămâni, actrița a fost la cimitir în ziua în care s-a născut fostul său partener de viață. A mers cu două sticle de șampanie, împreună cu câțiva prieteni, în timp ce alte câteva amice au rămas la ea acasă, pentru a pregăti masa. Tot pentru CANCAN.RO, ea a explicat și de ce nu a chemat preotul când s-a dus la mormântul regretatului actor.

„ Pe 14 martie a fost ziua lui. Am fost la mormântul lui, cu două sticle de șampanie. Apoi am mers acasă, unde prietenele mele care nu au fost la cimitir, au rămas să pregătească masa. Am făcut și grătar, era frumos afară. N-am mai chemat preotul la mormânt pentru că am sărbătorit la cimitir nașterea lui Iura, nu moartea. Aia a fost în noiembrie în 2012. Se fac 13 ani, dar parcă acum s-a întâmplat. Iura nu a plecat, e tot aici, lângă mine”, a completat aceasta.

Încă din ziua în care Iurie Darie s-a stins, Anca Pandrea a susținut mereu că-l simte peste tot, alături de ea. Ba chiar, spunea aceasta, obișnuia să și vorbească cu el, după miezul nopții, între anumite ore. Și acum, actrița are casa plină cu fotografiile regretatului actor.

