Semnul divin pe care Anca Pandrea l-a primit de Paște de la Iurie Darie. Actrița a făcut o mărturisire copleșitoare: „Am stat acasă cu Iura”

Anca Pandrea (78 de ani) și-a petrecut singură sărbătorile pascale! Actrița are parte de momente grele chiar și la 12 ani de la moartea lui Iurie Darie. De când actorul nu mai este în viață, lucrurile au devenit tot mai dificile pentru marea doamnă a teatrului românesc. Chiar dacă starea ei de sănătate nu este una bună, Anca Pandrea face tot posibilul să meargă la cimitir, pentru a-i aprinde o lumânare regretatului ei soț. Cum a petrecut Paștele?

Povestea de iubire dintre Anca Pandrea și Iurie Darie a dăinuit multă vreme și i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Marele actor s-a stins din viață în 2012, la vârsta de 83 de ani. Actrița se confruntă de atunci cu momente grele din cauza dorului și a singurătății.

A recunoscut de nenumărate ori că nimic nu mai este la fel de când soțul ei nu mai este în viață. Marile sărbători și le petrece singură, dar cu Iurie Darie în gând și-n suflet. La fel a fost și de Paște.

CITEȘTE ȘI: DECIZIA SURPRINZĂTOARE LUATĂ DE ANCA PANDREA, ÎN ZIUA ÎN CARE IURIE DARIE AR FI ÎMPLINIT 95 DE ANI! A UITAT DE MORMÂNT ȘI… ”LE-AM GĂSIT ÎNTÂMPLĂTOR!”

Deși este îngenuncheată de durere și se confruntă și cu probleme de sănătate, Anca Pandrea face tot posibilul să ajungă la cimitir, pentru a-i aprinde lumânări regretatului ei partener de viață. Chiar dacă fizic a fost singură de Paște, vedeta teatrului românesc l-a simțit aproape pe Iurie Darie. Legătura lor a rămas la fel de puternică, chiar dacă actorul nu mai trăiește de mai bine de un deceniu.

„De Paște am stat acasă cu Iura, am ciocnit amândoi câte un ou șor roșu, am vorbit amândoi și cam atât. Astăzi o să merg la cimitir la el și la mama să dau de pomană. O să merg cu mai multe pachețele acolo și pe cine întâlnesc o să dau de pomană.

O să mă ducă câțiva prieteni acolo pentru că mie îmi este greu mai ales că merg cu tubul de oxigen după mine care cântărește în jur de patru kilograme. Știi ce rău este să vrei să vorbești sau să suni pe cineva și să nu ai pe cine”, a mărturisit Anca Pandrea, pentru Click.