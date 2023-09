Anca Pandrea, sub spectrul morții în fiecare zi! Fosta actriță și-a deschis sufletul, în premieră pentru CANCAN.RO: „Nu trebuie să fii bolnav ca să te duci!” + Chinurile care o macină

Ajunsă la 77 de ani, Anca Pandrea face dezvăluiri tulburătoare în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Fosta actriță spune că e ceva normal să se teamă de moarte, în fiecare zi. Ea are loc de veci de ani buni, chiar acolo unde este înmormântat cel pe care l-a considerat sufletul său pereche, Iurie Darie. În prezent, din cauza problemelor medicale pe care le are, actrița doarme cu aparatul de oxigen lângă pat.

De ani buni, Anca Pandrea are mari probleme de sănătate. Nu de puține ori, ea a fost nevoită să cheme salvarea, pentru că se simțea foarte rău.

Fosta actriță nu ne-a ascuns faptul că se teme de moarte în fiecare zi. Aceasta are de ani buni loc de veci chiar acolo unde este înmormântat cel pe care l-a considerat sufletul său pereche, Iurie Darie

„Nu trebuie să fii bolnav ca să te duci. Poți să mori și dacă ești sănătos”, a declarat aceasta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Doarme cu tubul de oxigen pe rotile, lângă pat

În prezent, din cauza problemelor medicale pe care le are, actrița doarme cu aparatul de oxigen lângă pat.

„Am oxigen acasă, pe rotile, chiar lângă pat, e obligatoriu să dorm cu el. Am primit aprobare să am și unul mobil. O să merg cu el în poșețică, tot timpul, chiar dacă pentru mine e foarte greu, are vreo trei kilograme”, a adăugat aceasta.

Plătește o femeie ca să-i facă mâncare și curățenie

De mai bine de zece ani, Anca Pandrea nu mai bea cafea și se menajează cât poate de mult. Actrița iese rar din casă și, recent, și-a angajat o femeie care să-i facă mâncare și curățenie:

„Mi-e greu să mai gospodăresc, dar sinceră să fiu, nici tragere de inimă nu mai am. Așa am o doamnă care vine sâmbăta, îmi gătește, face curat. Normal că o plătesc, cu câte 200 lei pe zi. Am cunoscut-o printr-o prietenă.

Am citit ceva ce mi-a plăcut foarte mult. Părul alb e foarte frumos… Pentru că dormi când vrei, mănânci când vrei, pleci și te plimbi când vrei

Astăzi am lenevit. De două săptămâni nu am mai scos nici cățelușa la plimbare. Mi-a zis doctora că atunci când e cald, să nu ies din casă, nici măcar la umbră. Pentru că am insuficiență cardiacă și pulmonară.

Nu mai beau cafea de 11 ani, după ce a plecat Iura. Nu mai am voie, am probleme mari. Dar nu se poate nici așa, fără să ai nimic. Am înlocuit cafeaua cu o licoare”.

Cele trei mari iubiri ale sale

În ciuda problemelor medicale pe care le are, Anca Pandrea nu ne-a ascuns faptul că-i este dor de scenă:

„Cel mai mult i-am iubit pe Iura și pe mama, apoi actoria. Sunt momente când mi-e dor de scenă, dar și momente în care, vâzând ce se întâmplă în teatru, în cultură, mă întristează. Actoria e o meserie grea. Îți mănâncă mult mai mult din viață, pentru că pui suflet mult atunci când joci. Am mai primit oferte să urc pe scenă, dar nu și pentru seriale”.

Tot ea ne-a mai dezvăluit că a avut permis de conducere nu mai puțin de 20 de ani, dar niciodată nu s-a urcat la volan:

„Eu am avut carnet 20 de ani, dar nu am condus niciodată. Mi-a fost frică. Iura îmi dădea mașina, dar eu nu voiam. Mi-a expirat permisul, dar nu l-am mai schimbat”.

