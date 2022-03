Medicii i-au dat verdictul! Anca Pandrea a aflat cauza leșinurilor dese: ”Din spital am ieșit cu 14 afecțiuni”

Anca Pandrea a trecut prin clipe grele, iar vizitele la medic au devenit tot mai dese. După o lungă perioadă de timp în care a leșinat de multe ori pe stradă și în casă, medicii i-au dat verdictul. Detalii neștiute!

Anca Pandrea este urmărită de ghinion. Actrița a avut parte de multe necazuri și probleme cu sănătate, însă de departe cea mai mare necunoscută o reprezenta leșinurile frecvente pe care aceasta le avea. După mulți ani în care a leșinat chiar și pe stradă, Anca Pandrea a descoperit adevărata cauză.

Anca Pandrea a aflat cauza leșinurilor dese

După ani de chin, Anca Pandrea a ajuns pe mâinile unui medic care a descoperit cauza leșinurilor și se pare că totul are legătură cu alimentația. Actrița nu folosește sare în mâncare, iar organismul i-a fost privat de propietățile acesteia:

„După atâția ani, am aflat de ce cad, de ce leșin. Doctorița de la spital s-a uitat pe toate investgațiile, pe tot istoricul meu medical și a văzut că nu mănânc deloc sărat. Mi-a zis că tebuie neapărat să consum, că sarea are potasiu, are mai multe. De ani de zile eu mănânc fără din cauza afecțiunilor pe care le am, cum ar fi insuficiența pulmonară și cea cardiacă. Din spital am ieșit cu 14 afecțiuni, și toate categoria a doua”, a declarat Anca Pandrea pentru impact.ro.

Anca Pandrea: ”Am tot avut probleme de sănătate”

Pe 14 martie, în ziua în care Iurie Darie ar fi împlinit 93 de ani, Anca Pandrea a ajuns, de urgență, la spital. Actrița și-a dislocat umărul și a avut nevoie de orteză:

“Am tot avut probleme de sănătate în ultima vreme, a venit salvarea de mai multe ori la mine pentru că mi s-a făcut rău și am căzut în casă și m-am lovit ba la cap, ba la picior, ba nu știu unde. Acum am pățit-o din nou și m-au ajutat prietenii să mă îmbrac pentru că mi-am dislocat umărul stâng și un domn doctor foarte drăguț m-a ajutat și mi-a pus o orteză la umăr”, a spus Anca Pandrea, potrivit click.ro.

Sursa foto: Facebook.ro