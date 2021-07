Anca Pandrea, la un pas de o tragedie în cimitirul unde e îngropat Iurie Darie : „Am căzut cu capul pe mormântul de marmură”

Anca Pandrea, soția regretatului Iurie Darie, a fost, de curând, să viziteze mormântul actorului. Ajunsă la 75 de ani, femeia lipsise de la cimitir doi ani, din cauza problemelor de sănătate și a pandemiei de coronavirus.

Ajunsă acolo, actrița a tras o sperietură soră cu moartea, după ce a căzut și s-a lovit cu capul de marmura mormântului. Din fericire, Anca Pandrea nu s-a accidentat, punânu-și repede mâna sub cap în momentul în care a căzut.

Citește și: Anca Pandrea, declarații sfâșietoare la 8 ani de la moartea lui Iurie Darie. ”Am dormit o noapte cu trupul lui mort în brațe”

Actrița a mărturisit că nu consideră că a fost o simplă neatenție, ci mai degrabă un semn de la Iurie Darie. „A fost un moment ciudat, nici nu știu cum să-l descriu. De emoție că am ajuns la el, după doi ani, nu am mai fost atentă.

M-am întors cu spatele și m-am agățat de trapa aia și am căzut cu capul pe mormântul de marmură. Noroc că mi-am pus mâna la cap la timp, că am căzut cu capul chiar pe colțul de la marmură. Puteam să-mi sparg capul sau să rămân acolo’.

Am interpretat-o ca pe un mesaj de la el: Eu nu puteam merge cu metroul, am și insuficiență cardiacă și respiratorie, eu nu am mașină. Nu am mai fost de doi ani la cimitir. Abia acum m-a dus o prietenă de-a mea, Dana Ionescu”, a spus Anca Pandrea la Prima TV.

Are probleme de sănătate

În cadrul aceleași emisiuni, Exclusiv VIP, prezentată de Cristi Brancu, actrița a vorbit despre probleme ei de sănătate, mărturisind totodată faptul că a rugat-o pe o prietenă să facă un lucru pe care unii îl pot considera emoționant, atunci când va muri și ea.

„Am probleme cu respirația. Respir foarte greu. Nu pot pleca la mare, nu pot să fac ce făceam eu odată. Acum mă semnez Anca Iura. Am rugat-o pe prietena mea ca atunci când o să plec să-mi pună pe piept o fotografie cu Iura”, a mai spus actrița.

Iurie Darie a fost unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați actori din România. În urma unei lungi suferințe, acesta s-a stins din viață pe 9 noiembrie 2012. Anca Pandrea a fost alături de el până la finalul vieții lui.

Nu rata: Anca Pandrea nu mai iese din casă! Nici la mormântul lui Iurie Darie nu a mai ajuns: ”Nu am putut să…”