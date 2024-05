Motivul pentru care Mara Bănică a renunțat la bonă. Ce a putut să vadă pe camerele de supraveghere: ”Mi-a ajuns!”

Mara Bănică a trecut prin momente de panică! După imaginile de pe camerele de supraveghere din propria casă, jurnalista a luat o hotărâre drastică.

Mara Bănică, una dintre cele mai apreciate personalități din showbiz-ul autohton, jonglează cu succes între lumina reflectoarelor și rolurile de soție și mamă. Cu doi copii, Dima și Donca, Mara este profund implicată în creșterea și educația lor. Recent, însă, vedeta a făcut o alegere semnificativă în ceea ce o privește pe fetița ei.

Cu doi ani în urmă, Mara Bănică a devenit mamă pentru a doua oară, iar în această perioadă a beneficiat de sprijinul mai multor bone care să aibă grijă de micuța Donca în absența ei.

Cu toate acestea, recent, jurnalista a făcut o schimbare majoră în rutina familiei. După ce a examinat atent imaginile captate de camerele de supraveghere din locuința sa, Mara a observat că bonele angajate nu manifestau deloc o apropiere emoțională față de micuța Donca. Această constatare a condus la o decizie radicală: renunțarea la orice formă de ajutor extern.

„Fetiței îi cresc două măsele, este cam mârâită. Este la creșă, am renunțat la bone, după ce am cunoscut vreo 7,8 bone. Mi-a ajuns! Este greu de găsit un om cu care să te mulezi, să funcționezi. Eu am vrut româncă, iar 80% dintre ele au tratat pur și simplu ca pe un job, fără iubire.

Eu am camere de supraveghere în toată casa și mi-am dat seama că nu există sentimente din partea lor, ci doar muncă. Am renunțat pentru că mi-am dat seama că așa cum te iubește familia, nu te iubește nimeni”, a spus Mara Bănică, conform Playtech.ro.