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A murit Constantin Pănescu. Omul de afaceri, găsit fără suflare în curtea casei

De: David Ioan 06/08/2026 | 10:38
A murit Constantin Pănescu. Omul de afaceri, găsit fără suflare în curtea casei
A murit Constantin Pănescu. Omul de afaceri, găsit fără suflare în curtea casei. Foto: Facebook
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Constantin Pănescu, fost acționar și sponsor al clubului FC Argeș, a murit la vârsta de 66 de ani, după ce a fost găsit inconștient în locuința sa din Rătești.

Soția l-a descoperit în beciul casei, unde coborâse pentru a scoate apă cu ajutorul unei pompe electrice. Femeia a alertat imediat autoritățile, însă echipajul medical sosit la fața locului nu a mai putut face nimic pentru a-l salva, bărbatul fiind găsit în stop cardio-respirator.

A murit Constantin Pănescu

Polițiștii au confirmat cele sesizate și au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, urmând ca autopsia medico-legală să stabilească exact cauza morții. Surse judiciare au indicat posibilitatea unei electrocutări, în condițiile în care Pănescu era cunoscut cu afecțiuni cardiace, însă concluziile oficiale vor fi formulate doar după finalizarea investigațiilor.

„La data de 4 august a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Topoloveni au fost sesizați de către o femeie, de 65 de ani, din municipiul Pitești, cu privire la faptul că soțul său este inconștient, în comuna Rătești. La fața locului au intervenit, pentru primele măsuri specifice, polițiști din cadrul Poliției Orașului Topoloveni și ai Secției de Poliție Rurală Leordeni, unde au constatat că cele sesizate se confirmă și au identificat persoana în cauză ca fiind un bărbat, de 66 de ani, din municipiul Pitești. De asemenea, la fața locului s-a deplasat și un echipaj medical, care a constatat decesul acestuia”, a transmis IPJ Argeș.

În urmă cu aproape două decenii, Constantin Pănescu a fost implicat în acționariatul FC Argeș, contribuind financiar la club într-o perioadă considerată de el „vremuri bune”. Anul trecut, revenise în apropierea echipei prin intermediul unei asociații, oferind sprijin în calitate de sponsor.

„Am zis să ajutăm, că e păcat să n-o facem. Suntem aici ai noștri și… Acum vreo 15 ani, 17 ani, eram vreo 10-12 (n.r. acționari) la echipă. Da, la FC Argeș aveam acțiuni. Au fost vremuri! Acum e altceva, e vorba despre o asociație”, declara Pănescu în 2025.

Omul de afaceri, găsit fără suflare în curtea casei

Moartea sa a provocat reacții în comunitatea locală, unde era cunoscut ca antreprenor implicat în dezvoltarea industriei argeșene și în susținerea sportului. Primarul Piteștiului, Cristian Gentea, a transmis un mesaj de condoleanțe:

„Am aflat cu profundă tristețe vestea trecerii la cele veșnice a domnului Constantin Pănescu, un antreprenor valoros care și-a legat numele de dezvoltarea industriei din Argeș și care a sprijinit constant și consistent comunitatea, inclusiv sportul piteștean. Transmit sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”

Constantin Pănescu a fost fondator al Grupului Alcadibo și a contribuit decisiv la dezvoltarea companiei METABET CF, fiind considerat una dintre personalitățile marcante ale mediului de afaceri din județ. Implicarea sa în proiecte comunitare și în fotbalul piteștean a rămas un reper pentru cei care l-au cunoscut.

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