Magicianul Robert Tudor și soția sa, alături de un fotbalist de la Cupa Mondială! În compania cui s-au fotografiat cei doi

Magicianul Robert Tudor și familia sa profită din plin de vară și au plecat recent într-o vacanță. Destinația aleasă a fost Croația, iar aceștia s-au cazat într-un resort de lux. Ei bine, se pare că și un celebru fotbalist este cazat în același loc, iar Robert Tudor a avut parte de o întâlnire cu el. Cine este fotbalistul de la Cupa Mondială alături de care s-a fotografiat magicianul?

Recent, Robert Tudor și Elena au decis că este timpul pentru o vacanță, așa că și-au luat copiii și au plecat în Croația. După câteva peripeții pe drum, aceștia au ajuns la destinație și au avut parte de o surpriză care i-a lăsat fără cuvinte.

Ei bine, se pare că la hotelul la care aceștia s-au cazat se afla și un celebru fotbalist, care a făcut senzație la Cupa Mondială. Este vorba despre fotbalist croat Luka Modric. Robert Tudor s-a întâlnit întâmplător cu sportivul, în timp ce își căuta soția și fiica.

Magicianul le-a găsit pe cele două în timp ce stăteau de vorbă cu sportivul. Întreaga familie s-a fotografiat alături de celebrul fotbalist, iar Robert Tudor s-a arătat cât se poate de încântat de întâlnirea neașteptată.

„Le-am căutat 30 de minute în tot complexul… și ele de vorbă cu domnul Modric. Mi-a fost o rușine de nu știam cum să îi spun omului că așa sunt ele mai vorbărețe și că poate o avea și omul treabă… I-am promis că mergem să îl vedem în Milan-Inter”, a scris Robert Tudor, în mediul online.

Robert Tudor, peripeții în vacanță

Deși întâlnirea cu Luka Modric i-a adus bucurie lui Robert Tudor, vacanța acestuia a început cu stângul și l-a făcut să bage mâna în buzunar. În urma unui control la granița cu Bulgaria, magicianul a aflat că are amenzi restante și a fost nevoit să plătească suma de 400 de euro pentru a putea să intre în Serbia.

„M-a oprit poliția, nu o să vă vină să credeți ce mi s-a întâmplat. Am plătit amenzi de aproape 400 euro. Mă duc cu soția în Croația și când să trec din Bulgaria în Serbia m-au oprit aici la bază și mi-au spus: «Dumneavoastră nu aveți voie să treceți pentru că aveți amenzi». Am amendă din 2024 200 euro, amendă din 2025-2026. În fiecare an, câte o amendă!”, a spus Robert Tudor.

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