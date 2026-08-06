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Nelu Vlad, solistul trupei Azur, este nevoit să-și vândă terenul din Băile Tușnad. Cât cere pe el

De: Emanuela Cristescu 06/08/2026 | 10:23
Nelu Vlad, solistul trupei Azur, este nevoit să-și vândă terenul din Băile Tușnad. Cât cere pe el
Nelu Vlad, solistul trupei Azur, este nevoit să-și vândă terenul din Băile Tușnad. Cât cere pe el
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După o viață petrecută pe scenă și după cumpăna prin care a trecut în urmă cu doi ani, Nelu Vlad face un pas pe care puțini dintre fanii lui îl anticipau. Solistul trupei Azur a decis că a venit momentul să închidă definitiv un capitol important din viața sa.

Artistul, care continuă să urce pe scenă și să aibă agenda plină de spectacole, a ajuns la concluzia că unul dintre planurile pe care și le făcuse în pandemie nu mai poate deveni realitate. Din acest motiv, a hotărât să renunțe la proprietatea pe care o cumpărase cu gândul că îi va deveni refugiul perfect.

Nelu Vlad a luat o decizie neașteptată

Este vorba despre terenul din Băile Tușnad, achiziționat în perioada pandemiei de Covid-19. La vremea respectivă, Nelu Vlad își imagina că va ridica acolo o casă de vacanță, unde să se bucure de liniște după anii petrecuți pe drumuri. Astăzi, însă, spune că timpul nu îi mai permite să transforme acel vis în realitate.

„Acum câțiva ani, eram foarte mândru că am achiziționat acest teren, de pe strada Gării, cu o suprafață de 350 mp, teren pe care momentan doresc să îl înstrăinez. Timpul nu îmi mai permite să-mi construiesc o casă de vacanță, pe care mi-am dorit-o.

Nelu Vlad, solistul trupei Azur, este nevoit să-și vândă terenul din Băile Tușnad. Cât cere pe el
Nelu Vlad, solistul trupei Azur, este nevoit să-și vândă terenul din Băile Tușnad. Cât cere pe el

Terenul are toate utilitățile, gaze, curent și canalizare, și este în apropierea Oltului, unde puteți să pescuiți și să vă relaxați. Aici sunt și foarte multe obiective turistice. Pentru cine dorește, Tușnadul este un loc pentru relaxare, pentru o viață tihnită”, a declarat artistul.

Deși între timp valoarea terenurilor a crescut, interpretul spune că nu urmărește să câștige bani din această tranzacție. Vrea doar să găsească pe cineva care să profite de locul pe care el nu mai are timp să îl valorifice.

„Acest teren îl vând cu 15.000 de euro. Cu tot atât l-am și cumpărat în pandemie. Nu mai am timp să mă ocup, să construiesc o căsuță, cum visam, sunt mereu pe drumuri, în turnee. Dar, pentru cineva care dorește să aibă un loc liniștit, în caz de probleme, e perfect. Nu vedeți ce este în țara asta?”, a spus Nelu Vlad.

Cum se simte după problemele grave de sănătate

În urmă cu doi ani, vestea că artistul se confruntă cu o afecțiune gravă i-a îngrijorat pe admiratorii săi. Din fericire, perioada dificilă pare să fi rămas în urmă, iar acum solistul spune că își continuă activitatea și că se pregătește pentru o nouă serie de concerte.

„Acum mă aflu la Lacul Sf. Ana, mă plimb la aer curat. Mă simt bine, după acel episod, mă feresc de soare, nu am multe restricții. Îi anunț pe această cale pe fanii noștri că avem multe evenimente în curând. Vom cânta în Portul Mangalia, mai avem spectacole și în Constanța. Iar în toamnă pornim în al doilea turneu prin țară, în 11 orașe, pe la case de cultură, vor fi spectacole cu public”, a dezvăluit artistul.

Nelu Vlad a făcut și o mărturisire savuroasă despre cea mai cunoscută melodie din repertoriul său, „Se mărită Mona mea”, piesă care l-a însoțit în aproape fiecare concert și petrecere.

„Cu piesa Mona a fost o nebunie. Într-o zi am făcut un calcul. Ea ține 5 minute, iar la fiecare eveniment din viața mea o cântam de minim două ori, dar erau cazuri în care o cântam și de 10 ori. Dar punem așa: de două ori înmulțit cu 4.000 de concerte, 2.000 de nunți și cu 15 ani de cântat în restaurant. Am calculat și am ajuns la un total de 34 de zile în care am cântat doar melodia asta”, a povestit Nelu Vlad pentru Click.

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