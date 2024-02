Nelu Vlad, primele declarații după ce i-a fost descoperit un hematom pe creier. Solistul trupei Azur nu va mai urca pe scenă

Nelu Vlad este internat la Spitalul din Cluj. Solistul trupei Azur va mai petrece încă 10 zile în incinta unității medicale. Artistul se află sub atenta supraveghere a medicilor după ce i-a fost descoperit un hematom pe creier. Toate concertele trupei Azur au fost anulate, timp de două săptămâni.

În aceste momente, Nelu Vlad, în vârstă de 73 de ani, se află internat la spitalul din Cluj. Artistul a ajuns pe mâna medicilor după ce, pe data de 27 ianuarie 2024, i s-a făcut rău în timpul unui spectacol. Din nefericire, în urma examinărilor, medicii au identificat un hematom pe creier, inoperabil.

Contactat de jurnaliști, artistul în vârstă de 73 de ani a declarat că va mai sta internat încă 10 zile. Medicii i-au interzis să mai urce pe scenă, timp de cel puțin două săptămâni. Astfel, trupa Azur și-a anulat toate concertele.

„Sunt mult mai bine! E îmbucurător faptul că, din zi in zi, starea mea se ameliorează. Aproximativ zece zile voi rămâne aici în spital, sub supraveghere și îngrijire medicală, apoi obligatoriu, urmează două săptămâni de odihnă.

Artistului i s-ar fi făcut rău chiar în timpul unui spectacol. Înainte să urce pe scenă, cântărețul și-a pierdut echilibrul și vederea. Chiar dacă starea sa de sănătate era una vizibil deteriorată, Nelu Vlad a ținut morțiș să urce pe scenă și să-și termine concertul.

Imediat după încheierea show-ului, colegii artistului au sunat la 112, solicitând intervenția unui echipaj medical. Nelu Vlad a fost internat de urgență la Spitalul din Cluj. Acolo, cântărețul a fost diagnosticat cu hematom pe creier, din păcate inoperabil.

„Mi s-a făcut rău inițial la un concert, la Satu Mare. Mi-am pierdut echilibrul și nu puteam să urc pe scenă. Cu ajutorul colegilor am urcat, am rămas într-o poziție fixă, am cântat două ore, apoi am plecat la Cluj.

Acolo, aceeași poveste, numai că a fost mai pronunțată și mi-am pierdut și vederea. După ce mi-am revenit, vedeam dublu.

Am chemat Salvarea, m-au dus la Urgență și mi-au găsit un hematom între creierul mic și creierul mare imposibil de operat. Am trecut pe tratament, după trei zile sunt semne că o să-mi revin.

Am început să merg și să văd bine, sunt pe mâna unui specialist vestit, dr. Văcăraș. E foarte atașat de pacienți și explicit, mi-a promis că în zece zile rezolvă problema”, a declarat artistul în vârstă de 73 de ani, pentru starpopular.ro.