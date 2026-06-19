Robert Tudor l-a „interogat” pe Aris Eram, după ce CANCAN.RO l-a prins cu fosta lui Ristei. Ce dezvăluiri a făcut magicianul în direct la Neatza: “Ai luat-o acasă la tine?”

Robert Tudor l-a pus pe Aris Eram în dificultate chiar în fața telespectatorilor. Întrebat în direct la Neatza despre seara în care a fost surprins în compania lui Yasmin Awad, fiul Andreei Esca a încercat să schimbe rapid subiectul. Reacția lui a stârnit însă și mai multe semne de întrebare.

Deși au trecut aproape două luni de când CANCAN.RO i-a surprins împreună pe Aris Eram și Yasmin Awad, la un local de fițe din Capitală, subiectul continuă să stârnească reacții. Dacă cei doi au preferat să păstreze discreția și nu au făcut declarații despre ce se întâmplă între ei, apropiații nu par dispuși să lase misterul să se stingă prea curând. Vezi mai jos ce s-a întâmplat!

Robert Tudor: „Ai luat-o la tine acasă?”

Recent, Aris Eram a fost ținta unor serii de întrebări și glume, în direct, în timpul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani. Robert Tudor a readus în discuție imaginile publicate de CANCAN.RO, care au făcut înconjurul internetului cu fiul Andreei Esca și fosta iubită a lui Florin Ristei, colegul de platou al lui Aris. (VEZI IMAGINILE)

Magicianul nu l-a iertat nicio clipă pe fiul Andreei Esca și a dat startul unui dialog savuros.

Robert Tudor: Mă, dar tu pe fata aia brunetă de apare ea pe TikTok, aia frumoasă…

Aris Eram: Nu știu despre ce vorbești!

Robert Tudor: A, ai fost în club cu ea

Aris Eram: Ce vorbeștei, măi, aici?

Robert Tudor: Te-a prins Cancan cu ea

Radu Bucălae: Tu vorbești de acum două luni

Răzvan Simion: Atunci cu lăutarii? Când dădea cu bani?

Robert Tudor: Da, da. Cu fata aia de se dădea așa… Ai luat-o acasă la tine?

Aris Eram: Dar tu ai venit să faci magie, nu?

Robert Tudor: S-a roșit la față. Îți dai seama în magie când cineva se înroșește la față sau schimbă subiectul, e clar că s-a întâmplat ceva între el și ea

Aris Eram: Nu este adevărat.

Robert Tudor: Mă jur eu! Eu mă jur!

Robert Tudor: „Ai clipit de două ori. Mamăăă!”

Pentru că Aris nu a oferit niciun răspuns care să îl mulțumească pe magician, și vizbil nepregătit pentru aceste întrebări, Ramona Olaru a intervenit pentru a detensiona atmosfera și pentru a-l scapa pe tânăr de valul de întrebări. Numai că Robert Tudor nu s-a lăsat prea ușor și a continuat discuția într-un ton, să spunem… cârcotaș.

Ramona Olar: E și mic, măi. Lasă-l!

Robert Tudor: Recunosc oamenii din ochi.

Răzvan Simion: Trebuie să citești oamenii ca să poți …

Ramona Olaru: Uită-te în ochii mei. Ce vezi?

Robert Tudor: Între tine și Aris a fost ceva vreodată?

Ramona Olaru: Da! Aris este sufletul meu

Răzvan Simion: Măi, dar lasă-l în pace odată

Robert Tudor: Ai clipit de două ori. Mamăăă!

Ramona Olaru: Am o relație specială cu Aris.

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