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Ce făceau Aris și Bibi în junglă, la Survivor, când camerele de filmat se opreau + Am aflat motivul real pentru care s-au despărțit, când s-au întors în România

De: Anca Chihaie 05/06/2026 | 07:30
Ce făceau Aris și Bibi în junglă, la Survivor, când camerele de filmat se opreau + Am aflat motivul real pentru care s-au despărțit, când s-au întors în România
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Atmosfera din jurul celor doi concurenți de la Survivor a continuat să stârnească numeroase comentarii și după încheierea competiției, mai ales după ce între ei au fost observate momente de apropiere care nu au trecut neobservate nici de colegi, nici de telespectatori. Relația dintre Aris și Bibi a devenit unul dintre cele mai discutate subiecte ale sezonului, iar imaginile și declarațiile apărute ulterior au alimentat și mai mult curiozitatea publicului.

Pe parcursul aventurii din Republica Dominicană, cei doi au fost surprinși în repetate rânduri petrecând timp împreună, iar apropierea lor părea să devină tot mai evidentă de la o săptămână la alta. În condițiile dificile ale competiției, unde concurenții sunt izolați de familie și de viața de zi cu zi, legăturile emoționale se formează adesea mai rapid decât în afara emisiunii. Tocmai de aceea, orice gest de afecțiune sau atenție capătă o semnificație aparte.

Ce făceau Aris și Bibi în junglă, la Survivor, când camerele de filmat se opreau

La un moment dat, Aris a recunoscut că între el și Bianca au existat momente speciale în timpul experienței Survivor și că s-au pupat. Mulți fani ai emisiunii au considerat că între cei doi exista o conexiune autentică, iar apropierea observată pe parcursul competiției nu reprezenta doar o simplă prietenie.

Printre secvențele care au atras atenția s-a numărat și momentul în care Aris i-a oferit Biancăi un croissant câștigat în urma unei recompense. În contextul unei competiții în care hrana este extrem de limitată, un astfel de gest poate avea o încărcătură emoțională mult mai mare decât în viața de zi cu zi. Reacția concurentei a fost una vizibil emoționată, iar scena a devenit rapid subiect de comentarii în mediul online.

Totuși, odată cu revenirea în România, lucrurile nu au evoluat în direcția pe care mulți telespectatori o anticipau. Deși numeroși admiratori ai emisiunii se așteptau ca apropierea din junglă să se transforme într-o relație asumată și în afara competiției, acest lucru nu s-a întâmplat.

Povestea nu a continuat după terminarea show-ului. În cadrul preselecțiilor, Bianca vorbea despre persoanele care urmau să îi lipsească pe durata competiției și menționa atunci atât familia, cât și iubitul său. Deci se pare că tânăra nu este o femeie disponibilă, momentan.

De asemenea, nu este pentru prima dată când numele lui Aris este asociat cu o posibilă poveste de dragoste născută într-un reality show. În trecut, acesta a fost subiectul privind relația cu Laura Giurcanu după participarea la America Express.

CITEȘTE ȘI: Bianca de la Survivor, desființată de Anamaria Prodan: „Nu are nicio șansă la Aris, e din altă ligă!”

Legătura dintre Aris Eram și Bianca, noua concurentă de la Survivor 2026. Trecutul a ieșit la iveală! 

 

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