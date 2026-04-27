Aris Eram, hipnotizat de “Yasmina regina”. Ristei, dacă te uiți, urmează imagini sensibile

Atunci când credeați că nimic nu vă mai poate surprinde, apare o nouă poveste interesantă, care pare să aibă mult potențial. Ce-i drept, la combo-ul ăsta nu prea ne așteptam, dar cum amorul lovește când te aștepți mai puțin, nu ne mai miră nimic. Ea a avut o relație super scurtă cu Florin ristei, care s-a încheiat brusc, el a tot fost într-un „du-te – vino” cu Laura Giurcanu. Interesant este că cei doi au și participat la aceeași emisiune, mai exact la Survivor. Cine știe, poate au ieșit ceva scântei chiar acolo. Da, e vorba de Aris Eram și Yasmin Awad, iar CANCAN.RO i-a surprins la Biutiful, însă apogeul serii a urmat spre final. Întrebarea este oare care e vibe-ul în platoul de la Neatza, având în vedere că fiul Andreei Esca împarte emisiunea cu fostul brunetei? Avem imagini de senzație!

Cum a dat puțin căldura, cum s-au încins spiritele, iar vedetele noastre au dat iama în localurile de fițe pentru a petrece până în zorii zilei. Dornici de distracție, dar și neașteptat de apropiați i-a văzut pe Aris Eram și Yasmin Awad. În timp ce restul lumii socializa, filma story-uri și încerca să pară interesantă, Aris și Yasmin păreau blocați într-un film numai al lor. Și-au zâmbit, au dansat și s-au sorbit din priviri toată noaptea, iar chimia dintre ei a fost imposibil de ignorat.

Abia întors din jungla de la Survivor, Aris Eram a schimbat rapid „meniul”: de la cocos și probe extreme, direct la distracție. După aventura care l-a ținut în priză săptămâni întregi, a simțit clar nevoia de relaxare… dar nu oricum, ci în stil mare! De altfel, acestea sunt și primele imagini cu Aris după ce a părăsit show-ul din Dominicană. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

Nu știm dacă e vorba de o amiciție aici sau un „networking de weekend”, nici nu pare să fie așa ceva. Pare ceva mai mult, mai deep, o tensiune care plutea în aer și care s-a lăsat la finele serii cu dedicații.

Yasmin Awad vine după relația cu Florin Ristei, o poveste care părea că ar putea să reziste, dar care s-a stins mai repede decât se aștepta lumea. După despărțire, influencerița a devenit și mai rezervată cu viața personală, motiv pentru care apropierea ei de Aris e cu atât mai interesantă. Pe de altă parte, Aris Eram a tot fost asociat cu Laura Giurcanu și părea că e într-un cerc vicios în care ba se împacă, ba se desparte de influenceriță. Acum a pus ochii pe fosta colegă de emisiune, care e și fosta iubită a colegului de emisiune, Florin Ristei.

Dar se pare că ambii au șters complet toate detaliile din trecutul lor iar acum se focusează unul pe celălalt. După ce au dansat toată noaptea, seara s-a încheiat apoteotic la lăutari, acolo unde fiul Andreei Esca i-a făcut dedicații lui Yasmin, iar la un moment dat s-a auzit clar: „Yasmina, regina lui Aris!” Bruneta radia, dansa și îl privea cu fascinație, în timp ce Aris părea complet vrăjit de prezența ei. Iar dacă mai exista vreun dubiu, la plecare a mai existat o apropiere între ei. Au plecat împreună, iar la ieșire Yasmin l-a luat tandru de braț pe Aris, într-un gest mic, dar care spunea multe. Și uite așa, într-o singură noapte, showbiz-ul românesc s-a ales cu cel mai neașteptat duo al momentului. Cum va evolua relația dintre cei doi, rămâne de văzut, noi vă vom ține la curent!

