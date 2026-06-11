Acasă » Știri » Ea este cea mai vârstnică studentă din România. A terminat facultatea la 90 de ani

Ea este cea mai vârstnică studentă din România. A terminat facultatea la 90 de ani

De: Irina Vlad 11/06/2026 | 23:33
Ea este cea mai vârstnică studentă din România. A terminat facultatea la 90 de ani
Amalia Susana Tușa a absolvit facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj Napoca, specializarea Teologie Didactică, la vârsta de 90 de ani/ sursă foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Amalia Susana Tușa a absolvit facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj Napoca, specializarea Teologie Didactică, la vârsta de 90 de ani. Femeia a devenit oficial cea mai vârstnică studentă din România. 

La vârsta de 90 de ani, Amalia Susana Tușa a devenit cea mai vârstnică studentă din România. Pasiunea și setea pentru cunoaștere nu au oprit-o să își îndeplinească una dintre cele mai mari dorințe din pedarioa adolescenței. Povestea sa a reușit să facă înconjurul României, devenind o lecție de viață, credință și ambiție pentru generațiile tinere.

Cea mai vârstnică studentă din România are 90 de ani

Amalia Susana Tușa s-a născut pe 14 februarie 1936 într-o familie cu valori creștine puternice. După ce a terminat liceul cu media generală 10, visul unei cariere universitare i-a fost spulberat de regimul comunist, după ce tatăl său a fost condamnat politic. Viața sa a luat o altă direcție, fiind nevoită să se concentreze pe viața de familie și pe o carieră în sectorul administrativ TESA, unde s-a remarcat și în rolul de șefă de sindicat.

Amalia Susana Tușa a absolvit facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj Napoca, specializarea Teologie Didactică, la vârsta de 90 de ani/ sursă foto: social media

Abia în anul 2023, la remarcabila vârstă de 87 de ani, doamna Amalia a reușit în sfârșit să se înscrie la facultate. După șapte decenii de așteptare, și-a văzut visul devenit realitate, oferind tuturor o dovadă vie a faptului că niciodată nu este prea târziu să îți urmezi visurile.

„Mă consider o persoană credincioasă. Am și rădăcini – străbunicul meu a fost preot. Am fost crescută în acest spirit. Îmi place să învăț; toată viața am învățat și sunt dornică de lucruri noi. Orice primim, rău sau bine, să acceptăm, pentru că toate au un rost în viață. (…) Omul trebuie să le primească și pe cele mai puțin bune. Încercările îl apropie pe om de Dumnezeu”, a declarat aceasta pentru presa locală.

Pe data de 9 iunie 2026, doamna Amalia a purtat roba de absolvent în sala Auditorium Maximum a UBB, și-a ridicat diploma de licență sub aplauzele la scenă deschisă ale profesorilor și colegilor de promoție. Amalia Susana Tușa este proaspăta absolventă a specializării Teologie Didactică din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca. În prezent, își pregătește lucrarea de licență la disciplina Studiul Vechiului Testament, sub coordonarea pr. lect. univ. dr. Stelian Pașca-Tușa. Tema cercetării sale vizează două dintre matriarhele Vechiului Testament, Rahela și Lia.

Ce facultate vrea să urmeze nepotul lui Serghei Mizil. Luca a absolvit liceul: ”Sunt mai multe șanse pentru dezvoltare”

Și-a vândut lucrurile ca să ajungă la muncă în Anglia. Astăzi este antreprenor și spune cât de greu i-a fost la început

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
O stațiune din Sardinia a impus o regulă controversată. Care sunt turiștii care nu vor mai putea folosi umbrele pe plajă
Știri
O stațiune din Sardinia a impus o regulă controversată. Care sunt turiștii care nu vor mai putea folosi…
Actrița din „The Big Bang Theory” a făcut marele anunț. Familia sa urmează să se mărească
Știri
Actrița din „The Big Bang Theory” a făcut marele anunț. Familia sa urmează să se mărească
L-a susținut pe Nicușor Dan, iar acum îi bate obrazul: Tot ȘARLATAN se numește
Mediafax
L-a susținut pe Nicușor Dan, iar acum îi bate obrazul: Tot ȘARLATAN se...
Matei Păun revine cu detalii despre relațiile cu Rusia: „Experiența mea este cu totul de altă natură”
Gandul.ro
Matei Păun revine cu detalii despre relațiile cu Rusia: „Experiența mea este cu...
FOTO. Eleonora, prezentatoarea TV de la Campionatul Mondial, apariție incendiară în bikini
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, prezentatoarea TV de la Campionatul Mondial, apariție incendiară în bikini
Cazul care a șocat Italia. Pedeapsa primită de o afaceristă după ce l-a ucis pe hoţul care îi furase geanta: „Am vrut să-mi recuperez lucrurile”
Adevarul
Cazul care a șocat Italia. Pedeapsa primită de o afaceristă după ce l-a...
Forțele ucrainene au publicat imagini cu un atac asupra unui pod din Armiansk. 50 de camioane cu combustibil, luate prin surprindere
Digi24
Forțele ucrainene au publicat imagini cu un atac asupra unui pod din Armiansk....
INCREDIBIL! După operație, bărbatul s-a trezit cu 5 centimetri mai înalt
Mediafax
INCREDIBIL! După operație, bărbatul s-a trezit cu 5 centimetri mai înalt
Parteneri
Cum arată și unde trăiește Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea, la 10 ani de la divorț! Operațiile estetice au schimbat-o radical. S-a căsătorit și duce o viață de lux
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată și unde trăiește Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea, la 10...
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mărturisire neașteptată făcută de Madonna. Artista a spus cine a fost marea ei iubire
Click.ro
Mărturisire neașteptată făcută de Madonna. Artista a spus cine a fost marea ei iubire
VIDEO Incidente la Bazilica Sagrada Familia, în timpul ceremoniei la care participa Papa Leon. 600 de oameni au fost evacuați
Digi 24
VIDEO Incidente la Bazilica Sagrada Familia, în timpul ceremoniei la care participa Papa Leon. 600...
De ce rămâne Skoda Octavia una dintre favoritele românilor?
Promotor.ro
De ce rămâne Skoda Octavia una dintre favoritele românilor?
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Navă de 230 mil. dolari, construită în România pentru un miliardar din SUA
go4it.ro
Navă de 230 mil. dolari, construită în România pentru un miliardar din SUA
Care este cea mai veche limbă încă vorbită în zilele noastre?
Descopera.ro
Care este cea mai veche limbă încă vorbită în zilele noastre?
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Matei Păun revine cu detalii despre relațiile cu Rusia: „Experiența mea este cu totul de altă natură”
Gandul.ro
Matei Păun revine cu detalii despre relațiile cu Rusia: „Experiența mea este cu totul de...
ULTIMA ORĂ
O stațiune din Sardinia a impus o regulă controversată. Care sunt turiștii care nu vor mai putea ...
O stațiune din Sardinia a impus o regulă controversată. Care sunt turiștii care nu vor mai putea folosi umbrele pe plajă
Actrița din „The Big Bang Theory” a făcut marele anunț. Familia sa urmează să se mărească
Actrița din „The Big Bang Theory” a făcut marele anunț. Familia sa urmează să se mărească
Tragedie în Suceava. O adolescentă de 15 ani a murit carbonizată după ce casa familiei a fost cuprinsă ...
Tragedie în Suceava. O adolescentă de 15 ani a murit carbonizată după ce casa familiei a fost cuprinsă de flăcări. Sora ei de 13 ani a reușit să scape în ultima clipă
Cine este jucătorul care a marcat primul gol la Cupa Mondială 2026. Julian Quiñones a intrat în istorie ...
Cine este jucătorul care a marcat primul gol la Cupa Mondială 2026. Julian Quiñones a intrat în istorie chiar la meciul de deschidere
Raul Jimenez și Daniela Basso, o poveste discretă de iubire. Cine este logodnica fotbalistului
Raul Jimenez și Daniela Basso, o poveste discretă de iubire. Cine este logodnica fotbalistului
Bill Gates face noi mărturisiri în legătură cu Jeffrey Epstein. Miliardarul spune că acesta a încercat ...
Bill Gates face noi mărturisiri în legătură cu Jeffrey Epstein. Miliardarul spune că acesta a încercat să îl șantajeze
Vezi toate știrile