Ea este cea mai vârstnică studentă din România. A terminat facultatea la 90 de ani

Amalia Susana Tușa a absolvit facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj Napoca, specializarea Teologie Didactică, la vârsta de 90 de ani. Femeia a devenit oficial cea mai vârstnică studentă din România.

La vârsta de 90 de ani, Amalia Susana Tușa a devenit cea mai vârstnică studentă din România. Pasiunea și setea pentru cunoaștere nu au oprit-o să își îndeplinească una dintre cele mai mari dorințe din pedarioa adolescenței. Povestea sa a reușit să facă înconjurul României, devenind o lecție de viață, credință și ambiție pentru generațiile tinere.

Cea mai vârstnică studentă din România are 90 de ani

Amalia Susana Tușa s-a născut pe 14 februarie 1936 într-o familie cu valori creștine puternice. După ce a terminat liceul cu media generală 10, visul unei cariere universitare i-a fost spulberat de regimul comunist, după ce tatăl său a fost condamnat politic. Viața sa a luat o altă direcție, fiind nevoită să se concentreze pe viața de familie și pe o carieră în sectorul administrativ TESA, unde s-a remarcat și în rolul de șefă de sindicat.

Abia în anul 2023, la remarcabila vârstă de 87 de ani, doamna Amalia a reușit în sfârșit să se înscrie la facultate. După șapte decenii de așteptare, și-a văzut visul devenit realitate, oferind tuturor o dovadă vie a faptului că niciodată nu este prea târziu să îți urmezi visurile.

„Mă consider o persoană credincioasă. Am și rădăcini – străbunicul meu a fost preot. Am fost crescută în acest spirit. Îmi place să învăț; toată viața am învățat și sunt dornică de lucruri noi. Orice primim, rău sau bine, să acceptăm, pentru că toate au un rost în viață. (…) Omul trebuie să le primească și pe cele mai puțin bune. Încercările îl apropie pe om de Dumnezeu”, a declarat aceasta pentru presa locală.

Pe data de 9 iunie 2026, doamna Amalia a purtat roba de absolvent în sala Auditorium Maximum a UBB, și-a ridicat diploma de licență sub aplauzele la scenă deschisă ale profesorilor și colegilor de promoție. Amalia Susana Tușa este proaspăta absolventă a specializării Teologie Didactică din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca. În prezent, își pregătește lucrarea de licență la disciplina Studiul Vechiului Testament, sub coordonarea pr. lect. univ. dr. Stelian Pașca-Tușa. Tema cercetării sale vizează două dintre matriarhele Vechiului Testament, Rahela și Lia.

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