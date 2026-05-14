Și-a vândut lucrurile ca să ajungă la muncă în Anglia. Astăzi este antreprenor și spune cât de greu i-a fost la început

De: David Ioan 14/05/2026 | 10:39
Și-a vândut lucrurile ca să ajungă la muncă în Anglia. Astăzi este antreprenor și spune cât de greu i-a fost la început.
Un tânăr român stabilit în Marea Britanie la doar 20 de ani, împins de problemele financiare ale familiei, a trecut de la munci precare și perioade de lipsuri la statutul de antreprenor în construcții și imobiliare.

Parcursul său a inclus datorii, sacrificii și un moment critic în care a rămas fără locuință, deși avea deja propria firmă.

Ciprian Harea a plecat la Londra într-o perioadă în care familia sa avea nevoie urgentă de sprijin financiar: surorile aflate la facultate în România și tatăl bolnav, ale cărui tratamente erau costisitoare.

„Am venit în Londra la 20 de ani, împins de greutăți… Mi-am vândut telefonul și laptopul să îmi cumpăr scule de muncă, ca să pot lucra ilegal…”

Primul an petrecut în Marea Britanie a fost extrem de dificil, marcat de lipsa cunoștințelor de limba engleză și de faptul că lucra fără acte.

„A fost foarte, foarte greu. În primul an mă gândeam mereu să mă întorc acasă. Nu știam engleză… Lucram ilegal. Abia un an mai târziu mi-am legalizat munca”, își amintește el.

După ce a reușit să își stabilizeze situația, Ciprian Harea a decis să nu mai rămână angajat și să își construiască propriul drum profesional. Așa a luat naștere CIP Construction, companie prin care oferă servicii de renovare și construcții în Londra și în zonele apropiate.

Succesul a venit însă după o perioadă dură. Lipsa de experiență în antreprenoriat l-a dus într-o situație financiară critică, după ce a acceptat prea multe proiecte cu plata la final.

„Aveam 25 de angajați, a trebuit să îi concediez. Am fost dați afară din casă cu soția însărcinată, pentru că am întârziat cu plata chiriei. Am muncit zi și noapte ca să le pot plăti restanțele la salarii foștilor angajați. Practic, am ajuns într-o situație mai grea decât atunci când am venit în Londra”, a mărturisit antreprenorul.

După acei ani complicați, Ciprian Harea a reușit să își consolideze afacerea în construcții, iar din 2022 s-a extins și în domeniul imobiliar, cumpărând locuințe, renovându-le și închiriindu-le ulterior.

