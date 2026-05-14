În timp ce căutau copilul dispărut, pompierii din Sibiu au găsit un câine blocat în mâl. Gest impresionant făcut de ei

În timpul misiunii de căutare a lui Alexandru, copilul de 5 ani dispărut în Sibiu, pompierii ISU au salvat un câine blocat în râul Sebeșul de Jos. Animalul a ajuns într-o clinică veterinară.

Operațiunea de salvare a patrupedului a fost posibilă în timpul căutărilor lui Alexandru, copilul de 5 ani dispărut de lângă tatăl lui. Reamintim că băiatul a dispărut luni, 11 mai, în timp ce se afla cu tatăl lui, fermierul Toma Zerestea, într-o zonă împădurită din Sebeșul de Jos, pentru a repara un gard electric rupt de la propria fermă.

Într-un moment de neatenție, Alexandru s-a îndepărtat prea mult de tatăl sau, pe o cărare și s-a făcut nevăzut. Timp de două zile, sute de jandarmi, soldați, piloți, pompieri, salvamontiști din cadrul ISU Sibiu, voluntari și localnici s-au mobilizat și l-au căutat neîncetat pe Alexandru. De asemenea, la verificări au fost folosite drone, câini de urmă și un elicopter.

Gest impresionant făcut de pompierii ISU Sibiu în timp ce îl căutau pe Alexandru

Miercuri, 13 mai, Alexandru a fost găsit într-o pădure de lângă o poieniță din Sebeșul de Jos. Băiatul a supraviețuit timp de două zile în frig, fără hrană și fără apă, expus animalelor sălbatice din zonă. Salvatorii l-au găsit teafăr și nevătămat și predat în siguranță părinților săi.

În timpul aceleiași acțiuni de căutare, salvatorii ISU au descoperit un câine blocat în apele râului Sebeșul de Jos și nu au putut trece nepăsători pe lângă patruped. Animalul era slăbit și blocat în crengile râului, iar pompierii sibieni l-au salvat și l-au dus într-o zonă sigură. După ce Alexandru a fost găsit, autoritățile au dus animalul la o clinică veterinară din Sibiu, unde a primit îngrijiri de specialitate.

”Câinele se află acum sub supravegherea medicilor veterinari și primește îngrijiri de specialitate. Reprezentanții clinicii veterinare Exclusive Vets au transmis că animalul va fi monitorizat atent, iar investigațiile medicale vor continua după stabilizarea lui”, transmit cei de la Animal Life.

