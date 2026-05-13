În ce stare a fost găsit băiețelul de 5 ani dispărut în Sibiu! Alexandru a fost transportat la spital

După mai bine de o zi de căutări tensionate, cazul băiețelului de 5 ani dispărut în județul Sibiu s-a încheiat cu o veste care a adus ușurare atât familiei, cât și tuturor celor implicați în operațiunile de salvare. Copilul, dispărut fără urmă din localitatea Sebeșu de Sus, a fost găsit în viață într-o zonă greu accesibilă, aflată la câțiva kilometri de locul unde fusese văzut ultima dată.

Încă de la primele ore după dispariție, autoritățile au mobilizat un număr impresionant de oameni și resurse pentru a-l găsi pe micuț. Polițiști, jandarmi, pompieri, salvamontiști, voluntari și localnici au participat la căutările desfășurate pe teren accidentat, în condiții dificile. Zona în care copilul dispăruse este una împădurită, cu vegetație densă și porțiuni greu de străbătut, ceea ce a îngreunat intervenția echipelor de salvare.

Care este starea băiețelului

Pe parcursul nopții, vremea s-a înrăutățit considerabil. În regiune s-au înregistrat ploi abundente și temperaturi scăzute, iar temerile privind starea copilului au crescut de la o oră la alta. Cu toate acestea, operațiunile nu au fost întrerupte. Echipele de intervenție au continuat să scotocească pădurile, câmpurile și împrejurimile satului, folosind inclusiv drone și câini de urmă.

Căutările au fost reluate la primele ore ale dimineții de 13 mai, iar autoritățile au extins perimetrul verificat. În sprijinul echipelor de la sol a fost trimis și un elicopter al Inspectoratului General de Aviație, folosit pentru supravegherea aeriană a zonei. Tocmai această intervenție aeriană avea să conducă la descoperirea băiețelului.

Copilul a fost observat din elicopter într-o zonă împădurită aflată în extravilanul localității Sebeșu de Sus. Salvatorii au ajuns rapid la el și au constatat că era conștient. Deși petrecuse multe ore singur în frig și umezeală, băiețelul era în viață și putea reacționa la stimulii celor care îl găsiseră.

La fața locului, medicii i-au acordat imediat primul ajutor. Potrivit informațiilor apărute până acum, copilul prezenta semne de epuizare și hipotermie ușoară, însă starea lui era stabilă. După evaluarea medicală inițială, acesta a fost pregătit pentru transport la spital, unde urma să primească îngrijiri suplimentare și să fie ținut sub observație.