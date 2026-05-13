Acasă » Știri » În ce stare a fost găsit băiețelul de 5 ani dispărut în Sibiu! Alexandru a fost transportat la spital

În ce stare a fost găsit băiețelul de 5 ani dispărut în Sibiu! Alexandru a fost transportat la spital

De: Anca Chihaie 13/05/2026 | 15:19
În ce stare a fost găsit băiețelul de 5 ani dispărut în Sibiu! Alexandru a fost transportat la spital
Care este starea băiețelului din Jud Sibiu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

După mai bine de o zi de căutări tensionate, cazul băiețelului de 5 ani dispărut în județul Sibiu s-a încheiat cu o veste care a adus ușurare atât familiei, cât și tuturor celor implicați în operațiunile de salvare. Copilul, dispărut fără urmă din localitatea Sebeșu de Sus, a fost găsit în viață într-o zonă greu accesibilă, aflată la câțiva kilometri de locul unde fusese văzut ultima dată.

Încă de la primele ore după dispariție, autoritățile au mobilizat un număr impresionant de oameni și resurse pentru a-l găsi pe micuț. Polițiști, jandarmi, pompieri, salvamontiști, voluntari și localnici au participat la căutările desfășurate pe teren accidentat, în condiții dificile. Zona în care copilul dispăruse este una împădurită, cu vegetație densă și porțiuni greu de străbătut, ceea ce a îngreunat intervenția echipelor de salvare.

Care este starea băiețelului

Pe parcursul nopții, vremea s-a înrăutățit considerabil. În regiune s-au înregistrat ploi abundente și temperaturi scăzute, iar temerile privind starea copilului au crescut de la o oră la alta. Cu toate acestea, operațiunile nu au fost întrerupte. Echipele de intervenție au continuat să scotocească pădurile, câmpurile și împrejurimile satului, folosind inclusiv drone și câini de urmă.

Căutările au fost reluate la primele ore ale dimineții de 13 mai, iar autoritățile au extins perimetrul verificat. În sprijinul echipelor de la sol a fost trimis și un elicopter al Inspectoratului General de Aviație, folosit pentru supravegherea aeriană a zonei. Tocmai această intervenție aeriană avea să conducă la descoperirea băiețelului.

Copilul a fost observat din elicopter într-o zonă împădurită aflată în extravilanul localității Sebeșu de Sus. Salvatorii au ajuns rapid la el și au constatat că era conștient. Deși petrecuse multe ore singur în frig și umezeală, băiețelul era în viață și putea reacționa la stimulii celor care îl găsiseră.

La fața locului, medicii i-au acordat imediat primul ajutor. Potrivit informațiilor apărute până acum, copilul prezenta semne de epuizare și hipotermie ușoară, însă starea lui era stabilă. După evaluarea medicală inițială, acesta a fost pregătit pentru transport la spital, unde urma să primească îngrijiri suplimentare și să fie ținut sub observație.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ingredientul din bucătărie care îți poate salva grădina. Scapă de buruieni, rugină și insecte fără soluții scumpe
Știri
Ingredientul din bucătărie care îți poate salva grădina. Scapă de buruieni, rugină și insecte fără soluții scumpe
Ce moștenire a primit românca Antoneta, de la pensionara italiancă de 92 de ani, pentru care lucrase ca badantă. Citirea testamentului i-a lăsat pe toți fără cuvinte: „Dragii mei nepoți, vă rog să nu fiți supărați pe mine”
Știri
Ce moștenire a primit românca Antoneta, de la pensionara italiancă de 92 de ani, pentru care lucrase ca…
„Farfuria hoțului”. O țară din Europa taxează clienții care împart mâncarea la restaurant
Mediafax
„Farfuria hoțului”. O țară din Europa taxează clienții care împart mâncarea la restaurant
Donald Trump a sosit la Beijing. Cum a fost primit președintele american pe aeroport
Gandul.ro
Donald Trump a sosit la Beijing. Cum a fost primit președintele american pe...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Regulile de aur ale magnatului excentric care refuză să îmbătrânească, cheltuind milioane pe longevitate: ce funcționează cu adevărat
Adevarul
Regulile de aur ale magnatului excentric care refuză să îmbătrânească, cheltuind milioane pe...
Un simpatizant legionar care a avut legături cu Călin Georgescu a fost condamnat la un an de închisoare. Cum au motivat judecătorii
Digi24
Un simpatizant legionar care a avut legături cu Călin Georgescu a fost condamnat...
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
Mediafax
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
Parteneri
Cum arată la 58 de ani Luana, fosta soție a lui Cabral. „Nici grasă n-am fost”! De ce au divorțat cei doi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată la 58 de ani Luana, fosta soție a lui Cabral. „Nici grasă n-am...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Răzvan Botezatu, dezvăluiri fără filtre despre viața amoroasă: „Există un iubit de șase ani. Nu este român”. Familia partenerului nu știe nimic despre relația lor
Click.ro
Răzvan Botezatu, dezvăluiri fără filtre despre viața amoroasă: „Există un iubit de șase ani. Nu...
EXCLUSIV Cât de repede s-ar încheia războiul din Ucraina dacă Putin ar „dispărea”. Mihail Kasianov dă exemplul morții lui Stalin
Digi 24
EXCLUSIV Cât de repede s-ar încheia războiul din Ucraina dacă Putin ar „dispărea”. Mihail Kasianov...
„Îmi tremură genunchii de fericire”. Momentul în care părinții lui Alexandru ajung la fiul lor, găsit în pădure după trei zile
Digi24
„Îmi tremură genunchii de fericire”. Momentul în care părinții lui Alexandru ajung la fiul lor,...
FOTO: Cum arată tancul românesc echipat cu o cușcă anti-dronă
Promotor.ro
FOTO: Cum arată tancul românesc echipat cu o cușcă anti-dronă
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în bucătărie, pe maşina de spălat, pe unde s-a putut....
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în...
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
go4it.ro
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
Canadienii pregătesc un nou telescop spațial! Ce va căuta?
Descopera.ro
Canadienii pregătesc un nou telescop spațial! Ce va căuta?
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Donald Trump a sosit la Beijing. Cum a fost primit președintele american pe aeroport
Gandul.ro
Donald Trump a sosit la Beijing. Cum a fost primit președintele american pe aeroport
ULTIMA ORĂ
Ingredientul din bucătărie care îți poate salva grădina. Scapă de buruieni, rugină și insecte ...
Ingredientul din bucătărie care îți poate salva grădina. Scapă de buruieni, rugină și insecte fără soluții scumpe
Ce moștenire a primit românca Antoneta, de la pensionara italiancă de 92 de ani, pentru care lucrase ...
Ce moștenire a primit românca Antoneta, de la pensionara italiancă de 92 de ani, pentru care lucrase ca badantă. Citirea testamentului i-a lăsat pe toți fără cuvinte: „Dragii mei nepoți, vă rog să nu fiți supărați pe mine”
BANC | Un român, un francez și un italian plănuiesc un picnic
BANC | Un român, un francez și un italian plănuiesc un picnic
Cât a ajuns să coste o bonă în România. Reacția unei mame după ce a văzut tarifele
Cât a ajuns să coste o bonă în România. Reacția unei mame după ce a văzut tarifele
Schimbare majoră pentru șoferii cu permis categoria B. Ce mașini vor putea conduce de acum
Schimbare majoră pentru șoferii cu permis categoria B. Ce mașini vor putea conduce de acum
Iluzie optică virală | Doar geniile pot găsi calul ascuns în această fotografie
Iluzie optică virală | Doar geniile pot găsi calul ascuns în această fotografie
Vezi toate știrile