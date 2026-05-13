Volodimir Zelenski a ajuns în vizită la București. Președintele ucrainean a avertizat cu privire la unele atacuri cu drone din partea Rusiei

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost primit la Palatul Cotroceni de președintele României și de omologul său polonez, în cadrul summitului B9 organizat la București, subliniind importanța cooperării cu aliații din NATO în contextul războiului.

La summit, discuțiile vizează consolidarea apărării colective și întărirea sprijinului militar și politic pentru Kiev. Zelenski a avertizat asupra unei intensificări a atacurilor rusești cu drone, inclusiv pe timpul zilei, într-un moment în care războiul din Ucraina intră într-o nouă fază de presiune aeriană și adaptare a tacticilor Moscovei.

Volodimir Zelenski, avertisment cu privire la atacuri cu drone

Liderul de la Kiev a transmis că în spațiul aerian ucrainean au fost detectate peste o sută de drone, iar autoritățile se pregătesc pentru noi valuri de atacuri. Potrivit oficialilor ucraineni, Rusia își extinde operațiunile aeriene dincolo de tiparul obișnuit al loviturilor nocturne, ceea ce sugerează o tentativă de a suprasolicita apărarea antiaeriană ucraineană.

„Rusia își continuă atacurile și o face cu nerușinare, vizând în mod deliberat infrastructura noastră feroviară și ținte civile din orașele noastre”, a declarat Zelenski într-o postare pe rețeaua X.

Deși o mare parte dintre drone sunt interceptate, unele reușesc să își atingă țintele, provocând pagube în mai multe regiuni și menținând o presiune constantă asupra infrastructurii critice și a populației civile.

Volodimir Zelenski a venit la București

Președintele Ucrainei a venit la București cu soția sa, Olena Zelenska. Aceasta va avea un program separat cu Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan.

Volodimir Zelenski a declarat la Summitul B9 că sarcina Ucrainei și a aliaților este ca Rusia „să nu mai transmită ultimatumuri” și să nu își mai domine vecinii. Președintele ucrainean a mai declarat la București că speră ca războiul din țara sa să se termine cât mai curând.

„Sper că da. Chiar în timpul întâlnirii noastre, Rusia a atacat din nou mai multe regiuni din Ucraina, așa că trebuie să ne unim eforturile; asta încercăm să facem pentru a apăra Ucraina”, a declarat Zelenski.

De la începutul războiului, în urmă cu mai bine de patru ani, Rusia a lansat atacuri masive cu drone și rachete mai ales noaptea. Însă, în ultimele săptămâni a trimis în mod repetat către teritoriul ucrainean sute de drone și rachete în timpul zilei.

„Este important să respingem fiecare atac cu rezistență. Este important să sprijinim Ucraina și să nu rămânem tăcuți în legătură cu războiul Rusiei”, a adăugat Zelenski.

CITEȘTE ȘI:

Volodimir Zelenski vine la București alături de soție. Ce program vor avea Olena Zelenska și Mirabela Grădinaru

Prima Doamnă a României își duce fiica la școală pe jos! Mirabela Grădinaru ne arată farmecul discret al decenței