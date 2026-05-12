Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va veni la București pentru a participa la Summit-ul B9 organizat la Palatul Cotroceni. Liderul de la Kiev va fi însoțit de soția sa, Olena Zelenska, care va avea un program separat alături de Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan.

Zelenski va avea o intervenție la finalul sesiunii de lucru a summitului și ar fi solicitat inclusiv o întâlnire bilaterală cu Nicușor Dan, separată de discuțiile oficiale din cadrul reuniunii B9.

Olena Zelenska și Mirabela Grădinaru se vor întâlni

În paralel, Olena Zelenska va participa la un program diferit, împreună cu Mirabela Grădinaru. Deocamdată, detaliile întâlnirii nu au fost făcute publice, însă cele două s-au mai aflat împreună și la alte evenimente internaționale importante.

În luna martie, Mirabela Grădinaru a participat la summitul „Preparing the Future Together” de la Washington, alături de Olena Zelenska și Brigitte Macron, organizat la inițiativa primei-doamne a SUA, Melania Trump.

În ultimele luni, Mirabela Grădinaru a avut tot mai multe apariții publice și participări la evenimente diplomatice și sociale, atât în România, cât și în străinătate. Partenera președintelui României a fost prezentă la reuniuni dedicate educației, sănătății mintale și protecției copiilor, dar și la întâlniri oficiale organizate în Statele Unite și Polonia.

Volodimir Zelenski vine la București

Formatul Bucureşti 9 (B9) a fost lansat în 2015, la Bucureşti, la iniţiativa comună a Preşedinţilor României, Klaus Iohannis, şi Poloniei, Andrzej Duda, ca răspuns la deteriorarea situaţiei de securitate în urma anexării ilegale a Peninsulei Crimeea, potrivit GÂNDUL.

Din 2022, Formatul a discutat frecvent implicaţiile substanţiale ale războiului lansat de Federaţia Rusă asupra Ucrainei, la diferite niveluri, servind şi ca platformă de consultare transatlantică cu SUA.

La summit vor participa:

Secretarul General NATO, Mark Rutte;

Preşedintele Republicii Lituania, Gitanas Nausėda;

Preşedintele Republicii Estonia, Alar Karis;

Preşedintele Republicii Cehe, Petr Pavel;

Preşedintele Republicii Letonia, Edgars Rinkēvičs;

Preşedintele Republicii Slovace, Peter Pellegrini;

Preşedintele Republicii Finlanda, Alexander Stubb;

Prim-ministrul Regatului Danemarcei, Mette Frederiksen;

Preşedintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski;

Subsecretarul de Stat din Statele Unite ale Americii pentru controlul armamentelor şi securitate internaţională, Thomas DiNanno;

Ministrul Apărării din Regatul Suediei, Pål Jonson;

Ministrul Afacerilor Externe din Regatul Norvegiei, Espen Barth Eide;

Secretarul de Stat permanent din cadrul Cancelariei Prim-ministrului Islandei, Benedikt Árnason;

Reprezentantul Permanent al Republicii Bulgaria la NATO, Ambasadorul Nikolay Milkov;

Ambasadorul Ungariei în România, Kissné Hlatki Katalin.

