Motivul bizar pentru care Nicușor Dan nu are un televizor în casă. Explicația președintelui

Nicușor Dan a făcut recent o dezvăluire surprinzătoare despre viața sa de familie: în locuința sa nu există televizor. Decizia nu este una întâmplătoare, ci are legătură directă cu modul în care își dorește să își crească copiii, punând accent pe un stil de viață echilibrat și pe limitarea expunerii la ecrane.

Liderul de la Cotroceni a explicat că a ales să nu aibă televizor în casă tocmai pentru a evita ca cei mici să petreacă prea mult timp în fața acestuia. În prezent, accesul copiilor la conținut video este strict controlat. Fiica sa urmărește, în medie, aproximativ un film pe săptămână, ceea ce înseamnă în jur de două ore, în timp ce băiețelul are un contact aproape inexistent cu astfel de activități.

În plan personal, Nicușor Dan are o relație de lungă durată cu Mirabela Grădinaru, cei doi fiind împreună de aproximativ două decenii. Deși nu sunt căsătoriți, formează o familie stabilă și au doi copii: o fetiță, Aheea, în vârstă de 10 ani, și un băiețel, Antim, de 4 ani. Programul încărcat din ultima perioadă i-a ținut adesea departe de casă, însă cei doi părinți încearcă să mențină un echilibru între viața profesională și cea de familie. În același timp, au în plan organizarea unei nunți într-un cadru restrâns, alături de cei apropiați.

„Nu am televizor acasă din cauza copiilor, să nu se uite. (…) Fetița cam două ore pe săptămânăm cam un film și poate așa iar băiețelul aproape deloc”, a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan își dorește al doilea mandat

În ceea ce privește viitorul politic, președintele a vorbit și despre posibilitatea unui nou mandat. Acesta a recunoscut că, la nivel de principiu, își dorește să continue proiectele începute, inspirat de experiența acumulată în administrația publică.

„Bineînţeles că aşa, de principiu, îmi doresc un al doilea mandat, pentru că am înţeles la primărie ce înseamnă să construieşti, dar obsesia, că am văzut asta în spaţiul public, că tot ce fac eu în momentul ăsta este pentru a avea un al doilea mandat, asta nu e nicidecum adevărat”, a spus preşedintele Nicuşor Dan.

CITEȘTE ȘI: Unde a fost văzut Nicușor Dan, în ziua în care a lipsit de la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Președintele României nu a mers nici la priveghi

Reel-urile de pe Instagram, o dovadă de iubire? Ritualul ciudat care a înlocuit afecțiunea și conversația în sânul familiei