(P) NIBIRU, destinația unde fashionul și entertainmentul se întâlnesc

De: Alina Drăgan 12/05/2026 | 13:01
Vara 2026 aduce la Costinești senzaționalul prin muzică, spectacol, energie de festival și introduce un nou mod de a experimenta litoralul, prin integrarea stilului, creativității și retailului de fashion într-un ecosistem complet de lifestyle. În acest context, NIBIRU integrează moda ca o componentă strategică a experienței, prin Fashion District, zona concepută special pentru brandurile care pot aduce un plus de creativitate, completând varietatea de activități disponibile cu activări de brand și shopping într-un mod inedit.

Acest proiect implică o strategie de poziționare a litoralului românesc pe harta internațională a destinațiilor de lifestyle și entertainment. Publicul care merge azi la festival sau la mare nu mai caută doar concerte și locuri pentru divertisment sau relaxare, ci experiențe complete, unde atmosfera, estetica și identitatea spațiului devin la fel de importante perecum distracția în sine. În acest context, integrarea unei zone dedicate modei devine o evoluție care răspunde nevoilor celor prezenți, care vor varietate vestimentară și să aibă ca amintire piese unice de vestimentație.

Litoralul românesc nu a funcționat până acum ca destinație relevantă pentru fashion retail, care să ofere un cadru în care moda devine parte din experiență. Fashion District schimbă această paradigmă, oferind mai mult decât o zonă de shopping; creează un spațiu care aduce stilul în centrul vieții de pe litoral. Vizitatorii pot descoperi branduri, explora ultimele tendințe în fashion și integra stilul personal într-un context social și recreativ amplu.
Fashion District funcționează ca un ecosistem integrat, unde toate industriile creative se întâlnesc, dar și un mod de a susține brandurile locale. NIBIRU descrie acest spațiu drept una dintre zonele importante ale proiectului, amplasată strategic în nucleul destinației.

Lista de branduri confirmate indică deja o direcție clară: accesibilitate comercială combinată cu diversitate stilistică și susținerea expresiei creative locale.

În zona de fashion intră nume precum GIRLCODE, Made by Society, Modish Boutique, Secret Fashion Society, Bogas, Southside, GRIM și Young Rich White, iar împreună conturează un mix echilibrat între fashion, streetwear urban și lifestyle contemporan, adaptat publicului orientat spre exprimare personală și piese statement.

GIRLCODE și Bogas aduc o dimensiune puternică de fashion feminin contemporan, construită în jurul pieselor icon și al adaptării rapide la tendințe. Secret Fashion Society completează această zonă printr-o abordare fresh, orientată către styling actual.

Modish Boutique adaugă componenta de încălțăminte personalizată, completând experiența fashion; astfel, stylingul este abordat holistic, pentru că moda de vară nu stă doar în haine, ci și în detaliile care schimbă complet un look..

Made by Society, Southside, GRIM și Young Rich White dezvoltă segmentul urban și streetwear, conectat direct la cultura muzicală, social media și dinamica noii generații. Această selecție oferă relevanță comercială și culturală, ancorând Fashion District într-o realitate de consum actuală.
Un avantaj major al conceptului este că Fashion District nu impune o singură estetică, ci reflectă diversitatea reală a publicului NIBIRU. Feminitatea, streetwearul, stilul casual sau stylingul de seară coexistă natural, ceea ce susține autenticitatea întregului proiect.

Stilul devine astfel integrat organic în experiența generală NIBIRU. Shoppingul depășește dimensiunea practică și se transformă într-o extensie de entertainment, socializare și explorare personală. Retailul devine experiență, iar experiența devine parte din lifestyle.

NIBIRU se deschide oficial pe 16 iulie 2026, la Costinești, și se conturează drept unul din cele mai ample proiecte de pe litoralul românesc, reunind muzică, gastronomie, retail și mai multe zone tematice într-un format integrat. În acest context, Fashion District transmite clar direcția strategică a proiectului: o destinație completă, modernă, profund conectată la modul în care noile generații trăiesc vara, stilul și entertainmentul.

