Iluzie optică virală | Doar geniile pot găsi calul ascuns în această fotografie

Iluziile optice sunt cunoscute pentru modul în care reușesc să păcălească ochii și creierul uman, iar testul de astăzi presupune găsirea unui cal ascuns într-o imagine aparent obișnuită. Aceste provocări vizuale îi pot induce în eroare chiar și pe cei mai atenți observatori, motiv pentru care au devenit extrem de populare pe internet. Mulți oameni le consideră o metodă distractivă de relaxare, dar și o modalitate eficientă de a-și testa atenția și capacitatea de concentrare.

Astfel de puzzle-uri vizuale sunt folosite frecvent pentru a evalua cât de bine poate o persoană să observe detalii ascunse într-o imagine aparent simplă. În provocarea de astăzi, într-un peisaj liniștit, un bărbat se odihnește la umbra unui copac.

Tu poți să găsești calul în imagine?

În jurul său pot fi observate mai multe păsări: una zboară aproape de mâinile lui, alta stă pe o piatră, iar o a treia este așezată pe o ramură mare. Totuși, în imagine se mai află și un cal ascuns foarte bine, iar misiunea participanților este să îl descopere în doar șapte secunde.

Specialiștii susțin că persoanele care reușesc să rezolve rapid astfel de iluzii optice au abilități excelente de observație și o atenție deosebită la detalii. În plus, exercițiile vizuale de acest tip pot contribui la menținerea activității cognitive și la îmbunătățirea concentrării pe termen lung.

Doar cei cu un ochi foarte bine antrenat pot identifica animalul ascuns într-un timp atât de scurt. Dacă ai reușit să găsești calul înainte de expirarea timpului, înseamnă că ai o capacitate foarte bună de analiză vizuală.

Dacă nu l-ai observat imediat, nu este nicio problemă, deoarece majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți la astfel de teste. Calul ascuns poate fi observat în spațiul dintre bărbat și copac, unde forma sa se conturează discret în imagine.

