Donald Trump vrea un scut antirachetă de 1.200 de miliarde de dolari. De ce „Golden Dome" este doar un „vis frumos"

De: Daniel Matei 13/05/2026 | 17:19
Președintele SUA, Donald Trump, se confruntă cu noi semne de întrebare privind ambițiosul său proiect de apărare antirachetă „Golden Dome”, după ce Biroul Bugetar al Congresului american (CBO) a estimat că sistemul ar putea costa aproximativ 1.200 de miliarde de dolari în următoarele două decenii.

Suma depășește cu mult estimarea inițială de 175 de miliarde de dolari anunțată anterior de Administrația republicană, scrie Yahoo.

Donald Trump vrea un scut antirachetă scump

Potrivit raportului realizat de instituția independentă care analizează impactul financiar al proiectelor federale, doar costurile de achiziție ale sistemului ar urma să depășească 1.000 de miliarde de dolari. Acestea includ dezvoltarea interceptoarelor, infrastructura tehnologică și un sistem spațial complex de avertizare și urmărire a rachetelor.

„Golden Dome” este conceput ca un scut defensiv capabil să protejeze teritoriul american împotriva atacurilor cu rachete balistice și de croazieră. Inițiativa amintește de proiectele de apărare strategică dezvoltate în perioada Războiului Rece, însă experții avertizează că tehnologia necesară pentru o asemenea protecție completă este extrem de costisitoare și dificil de implementat.

Proiectul lui Donald Trump are mari vulnerabilități

Raportul CBO ridică însă și o problemă majoră legată de eficiența sistemului. Specialiștii instituției avertizează că „Golden Dome” ar putea deveni vulnerabil în cazul unui atac de amploare lansat de puteri nucleare precum Rusia sau China. Într-un scenariu în care adversarii ar lansa simultan un număr mare de rachete, capacitatea sistemului de a intercepta toate amenințările ar putea fi depășită.

Criticii proiectului susțin că investiția uriașă riscă să pună presiune suplimentară pe bugetul federal american, deja afectat de deficite record și de creșterea cheltuielilor militare. În același timp, analiștii din domeniul securității consideră că dezvoltarea unui astfel de sistem ar putea accelera o nouă cursă a înarmării între marile puteri.

Susținătorii lui Trump afirmă însă că Statele Unite au nevoie de o infrastructură defensivă modernizată în contextul amenințărilor tot mai sofisticate venite din partea rivalilor geopolitici. Ei argumentează că evoluția tehnologiei militare, inclusiv apariția rachetelor hipersonice, obligă Washingtonul să investească masiv în sisteme de protecție.

