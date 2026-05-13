Anunțul făcut de medici despre starea de sănătate a lui Alexandru, băiețelul de 5 ani dispărut în Sibiu

De: Andreea Stăncescu 13/05/2026 | 18:07
Cum se simte micuțul după ce a fost găsit
După două nopți petrecute singur într-o zonă împădurită din județul Sibiu, Alexandru a fost găsit în viață, iar primele informații arată că băiețelul este conștient și poate comunica cu cei din jur. Deși a trecut prin momente extrem de dificile, copilul a reacționat calm în clipa în care salvatorii au ajuns la el, semn că, în ciuda oboselii și a fricii, a reușit să își păstreze speranța că va fi găsit.

Imaginile surprinse din elicopter în timpul operațiunii de căutare îl arată pe Alexandru stând nemișcat în pădure, ca și cum ar fi așteptat ajutorul. Potrivit autorităților, băiatul a fost descoperit la aproximativ doi kilometri de locul în care dispăruse. Echipele medicale i-au acordat imediat îngrijiri, iar primele evaluări au indicat că nu prezintă răni vizibile.

Cum se simte băiețelul

Medicii spun că micuțul este cooperant și răspunde la întrebări, însă urmează să fie supus unor investigații suplimentare pentru a se vedea dacă timpul petrecut în frig și izolare i-a afectat sănătatea. Specialiștii vor verifica dacă a suferit deshidratare, hipotermie sau alte probleme cauzate de condițiile dificile din pădure. În tot acest timp, copilul va fi alături de mama sa, pentru a se simți în siguranță și protejat.

„Starea de sănătate a minorului este stabilă. Acestuia i-au fost acordate îngrijiri medicale la fața locului și urmează să fie transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, au transmis reprezentanții IGAv.

Tatăl băiatului le-a mulțumit salvatorilor pentru efortul uriaș depus și a povestit că primul lucru pe care Alexandru l-a spus după ce și-a văzut părinții a fost că îi iubește.

„Vă mulțumesc mult de tot, datorită dumneavoastră am reușit să îl găsim. Faptele dumneavoastră sunt mărețe. Timpul a fost foarte lung, stresul foarte mare și vreau să vă mulțumesc mult. Datorită dumneavoastră copilul meu este iarăși lângă mine”, a spus tatăl copilului.

