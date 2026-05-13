Primele cuvinte pe care le-a rostit Alexandru, băiețelul de 5 ani dispărut în Sibiu, când a fost găsit. Ce le-a spus salvatorilor

Un caz care a emoționat profund a avut un final fericit, după ce un băiețel dispărut a fost găsit teafăr și nevătămat, în urma unei ample acțiuni de căutare care a durat aproximativ 40 de ore și a mobilizat sute de persoane, atât din rândul autorităților, cât și al comunității locale.

Dispariția copilului a declanșat o operațiune, în care au fost implicate echipaje de poliție, jandarmi, pompieri, voluntari, dar și numeroși localnici care s-au alăturat căutărilor imediat ce cazul a fost făcut public pe rețelele sociale. Zona în care s-au desfășurat căutările a fost extinsă progresiv, pe măsură ce au fost analizate indicii și posibile trasee pe care copilul le-ar fi putut parcurge. Terenul dificil și orele îndelungate de căutări au făcut intervenția una solicitantă, însă coordonarea între instituțiile implicate a fost decisivă pentru succesul operațiunii.

Ce a spus băiețelul când i-a văzut pe salvatori

După aproape două zile de eforturi continue, băiețelul a fost localizat de echipele de intervenție într-o zonă indicată în urma verificărilor și a corelării datelor disponibile, inclusiv a unor coordonate GPS. La momentul găsirii, copilul era conștient, însă speriat și retras, reacționând cu prudență la prezența salvatorilor. Acest comportament este considerat firesc în astfel de situații, mai ales după o perioadă lungă de timp petrecută în afara mediului familiar.

Echipajele de intervenție au acționat imediat pentru a evalua starea sa de sănătate. Prioritatea principală a fost verificarea semnelor de hipotermie, având în vedere că minorul fusese expus mai mult timp la temperaturi scăzute. După evaluarea inițială, salvatorii i-au oferit haine adecvate și l-au protejat termic, fiind utilizat un echipament special de transport destinat situațiilor de urgență. Ulterior, copilul a fost predat unui echipaj medical pentru investigații suplimentare și monitorizare preventivă.

Pe parcursul intervenției, salvatorii au încercat să îl liniștească pe copil, câștigându-i treptat încrederea. După ce a înțeles că nu se află în pericol, acesta a început să interacționeze mai ușor cu cei din jur, arătând semne vizibile de relaxare și chiar zâmbind. În momentele imediat următoare găsirii, copilul a întrebat în mod repetat de părinții săi, ceea ce a indicat atașamentul puternic față de familie și starea de anxietate acumulată în timpul dispariției.