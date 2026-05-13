Cine este Maurice Munteanu de la Asia Express 2026. Care este numele de botez și cine a fost tatăl lui

Maurice Munteanu, în vârstă de 48 de ani, face echipă cu Connie Preda pe „Drumul Mătăsii”. Cei doi formează una din cele nouă echipe de concurenți care s-au aventurat în Asia Express 2026, într-un sezon care se anunță a fi cel mai dificil de până acum. Dar cine este criticul de modă și cum și-a început cariera în showbiz?

Sezonul 9 al reality show-ului produs de Antena 1 se filmează în Uzbekistan și China, pe un traseu inspirat din istorie. Concurenții au părăsit România la finalul lunii martie și filmările vor dura 2 luni. Ediția intitulată „Drumul Mătăsii” se va difuza în toamna acestui an.

Cine este Maurice Munteanu de la Asia Express

Concurentul de la Asia Express s-a născut pe 3 ianuarie 1978, în București, și este zodia Capricorn. Prenumele lui este Marius, dar a fost strigat Maurice de bunicul lui, încă din copilărie. Când avea 4-5 ani, un profesor de matematică i-a oferit un CD cu muzica lui Maurice Chevalier.

Cadoul l-a încântat nespus de mult și bunicul a început să îl strige Maurice în loc de Marius. Vedeta a mărturisit că nu își amintește să fi fost strigat în alt fel din acel moment. Și așa i-a rămas numele cu care s-a făcut remarcat în showbiz-ul românesc.

Cine sunt părinții lui Maurice Munteanu

Nu are frați sau surori, iar tatăl lui a murit când Maurice avea doar 18 ani. Bărbatul, de profesie inginer, a fost vicepreședinte la Rapid, fiind pasionat de sport. A mai condus Direcția Generală a Vămilor și Vama Otopeni.

„Tata era pasionat de sport, a condus Direcția Generală a Vămilor și Vama Otopeni. A fost și vicepreședinte la Rapid, al clubului pe vremea când domnul Copos se implicase și el în treaba asta”, spunea Maurice Munteanu, în urmă cu ceva timp, potrivit Viva!

Mama lui, Claudia Munteanu, este o fostă învățătoare care l-a iubit necondiționat și l-a sprijinit mereu în cariera sa. Vedeta a publicat o imagine cu cea care i-a dat viață și de care se bucură că a îmbătrânit frumos. Cu toate că are o vârstă înaintată, a rămas modernă și a știut să se adapteze vremurilor.

„Mama, acum 85 de ani. Într-o lume ce alunecă adesea în confuzie și teamă, ea rămâne un reper de claritate. S-a vaccinat fără ezitare, străină de delirul conspirațiilor; n-ar atinge vreodată moaște, dar mângâie rațiunea. A votat cu luciditate, a recunoscut instinctiv, în demagogie, pericolul. O minte limpede, un spirit liber, o busolă morală.Te iubesc nespus — pentru că ai rămas, mereu, de partea luminii clare”, a scris Maurice pe Instagram, în octombrie 2025.

Cea mai de preț amintire cu părinții

În urmă cu 4 ani, fosta vedetă Kanal D povestea care este cea mai de preț amintire pe care o are cu familia sa. Este una din perioada sărbătorilor de iarnă, de Crăciun, când familia i-a făcut un cadou pe măsură: o machetă mare, cu un trenuleț, soldați și poduri. Deși îi era foarte rău, Maurice s-a bucurat enorm de cadoul primit de la Moș Crăciun.

„Aveam vreo patru sau cinci ani și făcusem amigdalită, o chestie care se întâmpla foarte des în copilărie, și îmi era foarte, foarte rău, aveam febra 39 și un semidelir. Îmi aduc aminte că a intrat mama în camera și mirosea foarte frumos, a parfum, era coafată, îmbrăcată, avea o rochie cu spatele gol, și m-au chemat lângă pom. Tata instalase o machetă foarte mare pe care era un trenuleț și îi dăduse drumul, cu soldați, cu poduri și a fost efectiv o magie. Am uitat complet că îmi este atât de rău”, a declarat Maurice în 2022.

Ce studii are Maurice Munteanu

Vedeta TV a absolvit Liceul Grigore Moisil, dar și-a dorit enorm să devină actor. A dat de trei ori admiterea la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, dar fără succes. Acesta a mărturisit, în cadrul unei emisiuni, și care ar fi fost unul din motivele pentru care nu a reușit să intre la UNATC.

„Am dat la facultate de trei ori, am picat de fiecare dată ultimul. La proba monologului, asistentul îi șoptea lui Cojar. Pentru că nu auzea, a treia oară a zis atât de tare, încât am auzit și eu: «Nu-l luați pe ăsta la clasă, pentru că este homosexual». A folosit un cu totul și cu totul alt termen sinistru… Eu, la 18 ani, în proba de admitere la o universitate…”, a povestit Maurice Munteanu în emisiunea „Întrebarea Mesei Rotunde”.

De ce Maurice Munteanu nu a terminat Dreptul

Așa că a urmat cursurile Facultății de Drept, după cum și-a dorit tatăl lui, dar nu și-a dat niciodată licența. Nu și-a dorit să fie avocat sau judecător și susține că această facultate i-a „distrus echilibrul interior”. Apoi s-a reorientat către Facultatea de Jurnalism și viața lui a început!

„O facultate care mi-a distrus echilibrul interior, pentru că o detestam, pentru că nu mi se adresa și pentru că a fost un chin. A fost ceva sinistru, eram în prag de repetenție. Pentru că, pur și simplu, nu mă interesa. Nu mi-am dat licența la Drept pentru că nu m-a interesat cu adevărat niciodată. Tata și-a dorit foarte mult asta, chestia clasică în care copilul asculta o direcție nu neapărat impusa, ci indusă. Dreptul este pur și simplu o sincopă în parcursul meu profesional”, a mărturisit fashion blogger-ul.

Cum și-a început cariera în modă

Maurice Munteanu activează în domeniul modei din 2023. Pasiunea pentru scris l-a purtat în lumea online-ului, unde a devenit un blogger de succes – Le Projet D’Amour. Dacă nu ajungea fashion blogger, Maurice ar fi fost profesor de literatură comparată.

Talentul la scris și ochiul critic i-au adus prima colaborare din presa scrisă cu Revista „The One”, condusă de Andreea Esca la momentul respectiv. Apoi a scris pentru „Dilema Veche” și, în prezent, lucrează la Elle România ca fashion editor de peste 20 de ani.

Cum a ajuns Maurice pasionat de modă

Încă de mic, concurentul de la Asia Express 2026 a devenit pasionat de modă. Dragostea către fashion i-a fost insuflată de mama lui, care avea o colecție impresionantă de rochii de seară și ținute elegante.

Mama sa cochetă, dar și filmele regizate de Alfred Hitchcock – în care actorii erau îmbrăcați cu mult bun gust – l-au ajutat să își aleagă o carieră în modă. În prezent, realizează diverse postări în mediul online în care își expune talentul la scris și gustul vestimentar.

Ce meserie are la bază, de fapt

Potrivit unor declarații acordate podcast-ului „Aproximativ discuții” de pe YouTube, realizat de Gojira, Maurice Munteanu a lămurit ce meserie are, de fapt. Susține că nu este un critic de modă, ci vrea să afle ce mesaj transmit oamenii prin alegerile vestimentare făcute.

Este un stilist recunoscut pentru expertiza sa în modă și critică vestimentară. A recunoscut care este interesul lui pentru modă, de fapt, și că iubește luxul și obiectele care au o poveste.

„Eu nu sunt critic de modă. Pe mine nu mă interesează moda. Pe mine mă interesează moda într-un fel pervers. Este un instrument care vorbește concret despre slăbiciunile oamenilor. Interesul meu nu este o rochiță. Poate să fie urâtă sau frumoasă, dar ce înseamnă, până la urmă, asta? Nu rochița e problema, mesajul e problema. Ce faci cu informația aia. De ce prin rochița aia tu ajungi să însemni ceva? Nu-mi place moda, îmi place luxul, dar asta e o diferență. Îmi plac lucrurile care, la un moment dat, vorbesc singure despre ele. Pot analiza greșeli, ține de meseria mea, și știu despre ce vorbesc. Eu sunt un cetățean, sunt un om care, atunci când e întrebat sau nu, spune ce crede”, a povestit Maurice Munteanu.

Maurice Munteanu își dorește o universitate pentru modă

Stilistul a mărturisit, în cadrul unui interviu mai vechi, că și-ar dori foarte mult să se înființeze o „Universitate de Modă” pe plan internațional. Mulți tineri își doresc să urmeze cursuri de specialitate în fashion și styling, dar nu găsesc o instituție acreditată care să le ofere diplome de specialitate.

„Pe partea de styling, există o problemă destul de serioasă, pe plan internațional, nu numai local. Având în vedere că nu există o universitate pe care tu să o poți absolvi și să ieși cu o diplomă de fashion editor sau stilist, s-a făcut loc pentru foarte mulți impostori. E un domeniu în care și-au făcut loc foarte mulți impostori, pentru că e ceva fluid, la care, teoretic, ne pricepem toți, ni se pare superficial, dar de fapt nu e. Primesc foarte des mesaje de la tineri care mă întreabă ce ar trebui să facă, că vor să plece din țară, să studieze modă și tot timpul le spun că nu există o școală special dedicată”, a adăugat Maurice Munteanu, potrivit VIVA!

Unde locuiește Maurice Munteanu

Concurentul de la Asia Express deține un apartament de 60 de metri pătrați, care emană un aer boem. În el, piesele vintage valoroase întâlnesc mobilierul minimalist. Spațiul a fost amenajat după placul său și găzduiește pasiunile stilistului: cărți, filme clasice și muzică.

Un lucru pe care mulți nu îl știu despre Maurice Munteanu este că practică pole dance-ul. Este o activitate care reprezintă o formă supremă de libertate și expresie corporală pentru el, fiind o dovadă că nu se teme să exploreze teritorii neconvenționale.

Jurat la „Bravo, ai stil!” din 2016

Din anul 2016, blogger-ul a intrat în lumea televiziunii după ce a acceptat propunerea de a fi jurat în cadrul emisiunii „Bravo, ai stil!”, difuzată la Kanal D. Emisiunea a fost scoasă din grilă începând cu luna august 2023, când a avut loc finala sezonului 8.

A fost o prezență constantă la masa experților timp de 8 sezoane și a criticat fără milă concurentele care comiteau gafe de proporții. Cum era de așteptat, când vedea ținute corecte sau care îi plăceau, Maurice Munteanu nu se abținea de la a face complimente.

„După câteva sezoane în care am jurizat concurente cunoscute publicului larg, cred că a venit momentul mult aşteptat, nu numai de mine, acela de a analiza abilităţile stilistice ale unor tinere care nu s-au aflat neaparat în lumina reflectoarelor. Aştept cu nerăbdare această experienţă, cu aceeaşi curiozitate pe care, sunt convins, o are şi publicul. Aştept să fiu suprins! Placut, sunt convins!”, a declarat Maurice Munteanu, în urmă cu câțiva ani.

Maurice, jurat la „The Ticket” de la Antena 1

După ce emisiunea „Bravo, ai stil!” a ieșit de pe post, juratul a încheiat colaborarea cu Kanal D. A devenit, cum se spune în fotbal, liber de contract. Doi ani mai târziu, a fost contactat de Antena 1 pentru a fi jurat în emisiunea „The Ticket”, emisiune difuzată în toamna lui 2025.

A bătut palma cu producătorii și a stat la masa juriului alături de Mihai Bendeac, Delia, Anca Dinicu și Micutzu’. Emisiunea a fost prezentată de Cătălin Bordea și Nelu Cortea, fiind produsă de celebra Mona Segall. Din păcate, producția nu s-a bucurat de succesul pe care aceștia îl sperau.

Ce premii a primit Maurice Munteanu

De-a lungul carierei sale, a câștigat mai multe premii importante. Printre ele se numără:

„Best Coolest Blog” din partea „Forbes”, în anul 2015

„Best Fashion Blog”, în cadrul „Elle Style Awards”

Cum a slăbit Maurice Munteanu 23 de kg

În urmă cu 4 ani, concurentul de la Asia Express 2026 uimea cu o siluetă nouă. A reușit să slăbească 23 de kg în decursul unui an, renunțând la câteva alimente și la alcool. Mulți fani l-au suspectat că s-a operat la stomac, dar stilistul a lămurit situația.

„Am primit mesaje și mă întrebau unde m-am operat. Rămâneam așa, cu telefonul în mână, blocat: „Hello, ați înnebunit!? Nu m-am operat nicăieri”. Nu am mai mâncat, e simplu. E atât de simplu, de fapt. Fac parte din categoria oamenilor excesivi, care nu se pot opri la, habar n-am, un pahar de vin sau la o prăjitură. Eu aș mânca o ciocolată întreagă sau aș bea 7-8-9 pahare de vin, nu unul. Pentru că știu chestia asta despre mine, am preferat să spun stop. Vrei să îți spun ceva, nici măcar nu e greu pentru că totul vine din cap. Important este să se facă declicul”, a spus acesta.

Și-a schimbat complet stilul de viață

Maurice a mărturisit că schimbarea a fost grea, dar și-a dorit să aibă o siluetă nouă, precum și un stil de viață mai sănătos. A renunțat la zahăr și la prăjeli, precum și la aluat, produse de patiserie și multe alte alimente care și-au pus amprenta, de-a lungul anilor, pe silueta lui.

Schimbarea a venit după ce a fost invitat la o petrecere în cadrul căreia a făcut „ravagii”. Maurice s-a uitat pe nota de plată și a văzut că a consumat „multe pahare de șampanie și vreo 19 sau 20 de digestive duble”. A fost momentul în care creierul lui și-a dat seama că a întrecut măsura și a decis că trebuie să facă ceva.

„Toți oamenii știu că dacă vor mânca la prânz pește și o salată și la ora 5.30 – 6.00 un măr vor slăbi. Noi știm, de fapt, ce avem de făcut. De fapt, nu facem, asta e problema. Și ne mințim, cum m-am mințit și eu ani de zile și intrasem așa într-un cerc vicios. În momentul în care am renunțat complet la alcool, complet la zahăr, complet la tot ce înseamnă aluat, patiserie, prăjeli și așa mai departe, rezultatele sigur că într-un an de zile au fost vizibile”, a mai spus Maurice despre cum a slăbit.

Cine l-a convins să meargă la Asia Express

Potrivit unui interviu oferit de Raluca Bădulescu în exclusivitate pentru CANCAN.ro, Maurice a acceptat cu greu provocarea Asia Express. Pur și simplu nu își dorea să participe la acest reality-show.

Fosta lui colegă de la „Bravo, ai stil!” a mărturisit că ea, dar și alți foști concurenți, au dus o luptă grea să îl convingă că este o experiență pe care nu trebuie să o rateze. Pentru asta, au organizat un podcast și au „sărit” pe el cu experiențele minunate pe care le-au avut, reușind să îl convingă.

„De la noi a început treaba cu Maurice participant în Asia Express. Anul trecut am făcut un podcast pe Antena Play, împreună cu Maurice, cu toți participanții de la Asia Express sezonul trecut pe care l-au câștigat Gabi Tamaș cu Dan Alexa. Am făcut un podcast împreună cu Maurice tocmai pentru că am vrut să-l conving. Nu voia să meargă. Un sezon întreg am stat să-i povestim lui Maurice, atât eu cât și ceilalți concurenți. Au mai venit și Vlad Huidu cu Giulia, concurenți din alte sezoane Asia Express. Toți i-am povestit experiențele noastre ca să îl convingem pe Maurice să meargă. Mă bucur atât de mult că s-a dus Maurice în Asia Express și mă bucur că am avut și eu o contribuție mică la chestia asta”, a spus Raluca Bădulescu.

De ce a acceptat Maurice Munteanu aventura Asia Express

Potrivit unui interviu acordat publicației la care lucrează, fostul jurat TV simțea nevoia să iasă din rutina zilnică. Atât el, cât și prietena lui Connie Preda, își doreau o mică evadare. Probabil Maurice nu se gândea la una de amploarea Asia Express, dar convins de foștii concurenți și de dorința interioară de nou, a semnat cu Antena 1.

„Simțeam nevoia de ani de zile de a ieși dintr-o anumită zonă de confort, la modul real. Eu o privesc ca pe o experiență pozitivă, sunt convins că așa va fi”, a subliniat Maurice, completat fiind de Connie: „Cred că este o mare provocare pentru noi, de a ne învinge niște frici, temeri, anxietăți. Fără telefon, fără bani”.

Maurice Munteanu, despre Connie Preda de la Asia Express

Maurice și Connie Preda sunt prieteni de mai bine de 15 ani. Acesta i-a făcut propunerea de a merge cu el la Asia Express – „Drumul Mătăsii”, dar nu știa dacă va accepta această provocare. Iată că prietena lui a fost încântată de idee și, la finalul lunii martie 2026, au plecat din România spre Uzbekistan și China.

„Connie este o persoană receptivă în general și munca de convingere nu a fost o muncă de convingere clasică, tipică. Sigur că s-a gândit cam două zile după întâlnirea noastră”, a povestit Maurice. „Mi-a plăcut ideea de a pleca cu Maurice, mi s-a părut foarte romantic, noi fiind prieteni vechi, dar, într-adevăr simțeam și o nevoie de evadare dintr-un cotidian încărcat de responsabilități”, a precizat Connie.

