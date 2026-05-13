Alertă sanitară pe un vas de croazieră cu 1.700 de psageri! Un bărbat a murit

O alertă sanitară a fost declanșată pe un vas de croazieră aflat în portul orașului Bordeaux, Franța, după ce la bord a fost confirmat decesul unui pasager și apariția mai multor cazuri suspecte de gastroenterită în rândul celor aflați pe navă. Situația a determinat autoritățile să ia măsuri stricte de izolare, iar accesul la uscat a fost restricționat pentru toate persoanele aflate la bord.

Vasul, care transportă aproximativ 1.700 de persoane, inclusiv pasageri și membri ai echipajului, a sosit în port după un itinerar început în urmă cu câteva zile din zona Insulelor Shetland, Scoția. Pe parcursul traseului, nava a efectuat o escală în Brest, înainte de a continua călătoria către Bordeaux, unde a ajuns în cursul serii precedente. La scurt timp după acostare, a fost semnalată deteriorarea stării de sănătate a mai multor pasageri, ceea ce a determinat declanșarea procedurilor de urgență sanitară.

Autoritățile medicale au identificat aproximativ 50 de persoane care prezintă simptome compatibile cu gastroenterita, acestea fiind monitorizate în mod continuu la bordul navei. Simptomatologia raportată include manifestări digestive acute, precum episoade de greață, vărsături, diaree și dureri abdominale, în unele cazuri fiind asociate și stări febrile sau disconfort general. Din cauza riscului de transmitere rapidă în spații închise, măsurile de izolare au fost extinse la întregul vas.

Situația a devenit mai gravă după ce un pasager în vârstă de 90 de ani a decedat la bord. Deși circumstanțele exacte ale decesului sunt în curs de evaluare, acesta a fost înregistrat în contextul apariției simptomelor digestive în rândul mai multor persoane aflate pe navă. Autoritățile sanitare încearcă să stabilească dacă există o legătură directă între deces și focarul suspect de gastroenterită.

În prezent, întreaga activitate de la bord este strict controlată, iar pasagerii nu au permisiunea de a părăsi nava până la finalizarea investigațiilor epidemiologice. Echipe medicale au fost mobilizate pentru a evalua starea de sănătate a tuturor persoanelor de la bord, cu scopul de a identifica rapid noi cazuri și de a limita răspândirea posibilului agent patogen.

Gastroenterita este o afecțiune inflamatorie a tractului digestiv, care afectează în special stomacul și intestinele. Aceasta poate fi provocată de o varietate de agenți patogeni, în principal virusuri precum norovirusul sau rotavirusul, dar și bacterii precum Salmonella sau alte microorganisme transmisibile prin alimente sau apă contaminată. Boala este frecvent întâlnită în medii aglomerate, în special acolo unde igiena colectivă poate fi dificil de menținut la standarde optime, cum este cazul navelor de croazieră.

