Ei sunt tinerii care au murit în accidentul cumplit din Vrancea. Alex și Miruna au rămas captivi în mașina cuprinsă de flăcări

De: Andreea Stăncescu 13/05/2026 | 21:03
Alex și Miruna au murit carbonizați în accidentul din Vrancea / Sursa foto: social media
Un grav accident rutier petrecut în județul Vrancea s-a transformat într-o tragedie pentru patru tineri aflați într-un autoturism care s-a izbit violent de un cap de pod și a luat foc imediat după impact. Un tânăr de 22 de ani, și prietena lui în vârstă de 20 de ani, au murit carbonizați, fără să mai poată ieși din mașina cuprinsă de flăcări. Martori la scenele dramatice au fost chiar prietenii lor, aflați pe bancheta din spate, care au reușit să se salveze, însă au suferit răni grave.

Accidentul s-a produs pe DJ 205C, în comuna Vârteșcoiu, la câțiva kilometri de Focșani. Se pare că mașina circula cu viteză foarte mare într-o curbă, moment în care șoferul ar fi pierdut controlul volanului. Autoturismul a intrat în derapaj și s-a izbit violent de un cap de pod, iar impactul a fost atât de puternic încât partea din față a mașinii a fost complet distrusă. La scurt timp după coliziune, vehiculul a fost cuprins de flăcări.

Sursa foto: ISU Vrancea

Alex și Miruna au murit în urma accidentului

Localnicii care au ajuns la locul tragediei spun că șoferul nu a mai avut nicio șansă să redreseze mașina. Unii martori cred că tinerii ar fi participat la o întrecere cu alte autoturisme care circulau în zonă în acel moment.

În mașină se aflau patru persoane, iar Alex (22 de ani) și Miruna (20 de ani) au murit carbonizați în urma impactului. Cei doi pasageri de pe bancheta din spate au reușit să se autoevacueze înainte ca incendiul să se extindă complet. Când au ajuns echipajele medicale, ambii erau în stare gravă, cu multiple traumatisme și fracturi. Tânăra de 19 ani a fost transportată cu elicopterul la Spitalul Floreasca din București, iar băiatul de 20 de ani a fost dus direct în sala de operație.

„În autoturism se aflau patru persoane. În urma impactului, conducătorul auto și pasagera aflată pe locul din dreapta față, o tânără de 20 de ani, din municipiul Focșani, au decedat carbonizați. Totodată, cei doi pasageri aflați pe bancheta din spate, un tânăr de 20 de ani, din municipiul Focșani și o tânără de 19 ani, din localitatea Bălești, au reușit să se autoevacueze, fiind răniți și preluați de echipajele medicale”, a transmis IPJ Vrancea.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului, însă primele date indică viteza excesivă drept principala cauză a tragediei. .

