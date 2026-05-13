Primele imagini de la concertul Metallica, de pe Arena Națională. Mesaj special pentru fanii din România

Concertul trupei Metallica din București este în plină desfășurare. „Regii rock-ului” au venit din nou în România pentru a-i bucura pe fani cu piesele lor care au devenit rapid hituri. Aceștia au ajuns ieri, 12 mai, adică cu o zi înainte de a avea loc show-ul, iar un detaliu important este că James Hetfield nu a sosit singur, ci alături de logodnica sa.

Trupa Metallica este una dintre cele mai apreciate din întreaga lume. Ei au venit pentru a cincea oară în țara noastră și au ajuns în cursul zilei de marți, 12 mai. James Hetfield, liderul bandului nu a venit singur, ci alături de logodnica sa. Cei doi au fost surprinși plimbându-se prin Capitală, dar a avut loc și un moment neașteptat: fericitul cuplu a vrut să ia masa la restaurant, însă nu au mai găsit masă liberă, așa că au părăsit imediat localul.

Este sold out la concertul Metallica de la Arena Națională. Fanii au ajuns cu nerăbdare să îi vadă pe faimoșii rockeri, iar emoția își spune cuvântul din imaginile și videoclipurile filmate de acolo. Accesul a avut loc de la ora 16:00, iar înainte să fi urcat așteptata trupă, pe scenă au fost prezenți Knocked Loose care a concertat de la ora 18:00, iar de la ora 19:00 a întreținut atmosfera Gojira. Faimoasa formație, pentru care toți s-au adunat în seara zilei de 13 mai, a urcat pe scenă de la ora 20:30. Din videoclip reiese cum fanii sunt în extaz, iar arena este plină de oameni.

Înainte de a urca pe scenă, cu doar câteva ore înainte, renumita trupă le-a făcut o surpriză inedită fanilor săi. Aceștia au postat pe pagina oficială a formației un poster special. Ilustrația a fost creată chiar de un român și poate fi cumpărată în cadrul concertului.



Înainte de a avea loc concertul, liderul trupei și logodnica sa au ieșit să exploreze orașul. Cei doi s-au bucurat de relaxare, chiar dacă au fost surprinși peste tot unde au fost. Aceștia au vizitat un anticariat renumit din București, acolo unde au petrecut câteva minute bune și au răsfoit diverse cărți. Cu toate acestea, au avut parte și de un incident mai puțin fericit. Atunci când au vrut să ia masa nu au mai găsit nicio masă liberă, așadar s-au retras imediat din local.

