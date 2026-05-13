Tragedie în lumea sportului! A murit la doar 29 de ani

De: Alina Drăgan 13/05/2026 | 12:23
Brandon Clarke s-a stins din viață /Foto: X
Doliu în NBA! Lumea baschetului a pierdut un jucător de renume. Brandon Clarke, legitimat la Memphis Grizzlies, s-a stins din viață. Sportivul a murit la vârsta de numai 29 de ani. Pentru moment, nu se cunosc cauzele care au dus la decesul prematur al acestuia. Fanii sunt în doliu.

Brandon Clarke s-a stins din viață la vârsta de numai 29 de ani. Anunțul trist al decesului a fost făcut public de Priority Sports, agenția care îl reprezenta pe jucătorul din NBA.

„Suntem cu toții devastați de trecerea în neființă a lui Brandon Clarke. A fost atât de iubit de noi toți cei de aici și de toți cei a căror viață a atins-o. A fost cel mai nobil suflet, primul care sărea în ajutorul tuturor prietenilor și familiei sale și al tuturor colegilor de echipă. Din liceu, la San Jose State, la Gonzaga și până la Grizzlies, Brandon i-a influențat pe toți cei care au făcut parte din viața lui.

Toată lumea îl iubea pe BC pentru că era mereu acolo ca cel mai devotat prieten pe care ți l-ai putea imagina. Era unic prin bucuria pe care o aducea tuturor celor din viața sa. Este pur și simplu imposibil de exprimat în cuvinte cât de mult ne va lipsi. Te iubim, BC”, se arată în comunicatul transmis de Priority Sports.

A murit la doar 29 de ani /Foto: X @ Priority Sports

Cauza decesului nu a fost făcută publică. În actualul sezon, Brandon Clarke a evoluat în doar două meciuri, având probleme serioase la genunchiul drept. Baschetbalistul era apreciat de colegi și iubit de fani, însă, din păcate, traseul său s-a oprit aici.

Născut pe 19 septembrie 1996, în Vancouver, Canada, Brandon Clarke și-a început cariera sportivă în timpul facultății, când a evoluat pentru San Jose State și Gonzaga. În martie 2019, baschetbalistul a devenit al treilea jucător din istorie, cu cel puțin 35 de puncte și cinci blocaje în NCAA, după Shaquille O’Neal și David Robinson.

În draft-ul din 2019, acesta a fost selectat de Oklahoma City Thunder, iar ulterior a ajuns la Memphis Grizzlies, unde a activat până la decesul tragic.

 

