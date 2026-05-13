Acasă » Știri » Cum a reușit un român să ia o cameră de lux în Egipt. Ce a predat la recepția hotelului

Cum a reușit un român să ia o cameră de lux în Egipt. Ce a predat la recepția hotelului

De: Anca Chihaie 13/05/2026 | 19:41
Foto: TikTok
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Un turist român a devenit viral pe rețelele sociale după ce a prezentat o metodă neobișnuită prin care susține că a reușit să obțină o cameră de hotel superioară în timpul unei vacanțe în Egipt. Iată cum a reușit acesta!

Potrivit relatării tânărului, momentul s-a petrecut la check-in, când a ajuns la recepția hotelului pentru a-și ridica camera rezervată. Acesta afirmă că a folosit o practică pe care o consideră cunoscută în rândul unor turiști: a introdus în pașaport o bancnotă de aproximativ 20 de dolari, alături de un bilețel pe care a indicat tipul de cameră pe care și-o dorea. Ulterior, a predat documentul la recepție, urmând procedura obișnuită de cazare.

Cum a reușit să ia românul o cameră de lux în Egipt

După scurt timp, conform spuselor sale, i-a fost atribuită o cameră care corespundea preferințelor menționate pe acel bilețel, fiind vorba despre o variantă superioară față de rezervarea inițială. Tânărul a prezentat ulterior spațiul de cazare, evidențiind faptul că acesta avea facilități considerate premium, inclusiv o priveliște către mare și un design mai modern față de camerele standard. Acesta a insistat că experiența sa confirmă eficiența metodei utilizate, cel puțin în cazul respectiv.

„Când vii aici și îi dai pașaportul la recepție pentru check-in, bagi în el 20 de dolari. E suficient și îi scri camera pe care ți-o dorești.  Te uiți pe net, îți alegi camera care îți place și lași aici un bilețel când îi dai pașaportul. Dacă nu ați fost e greu să vă explic, de exemplu poate să îți de-a o cameră aproape de bucătărie în care să vă vină miros de mâncare în cameră, sau o cameră mică cu vedere lângă un zid, v-am dat exemple.”, a spus internautul.

Informația s-a răspândit rapid pe platformele sociale, unde numeroși utilizatori au comentat situația. Reacțiile au fost împărțite. O parte dintre internauți au considerat că este o simplă strategie informală prin care turiștii încearcă să obțină un upgrade de cameră, în special în hotelurile din destinații turistice populare, unde personalul este obișnuit cu bacșișuri oferite la recepție. Aceștia au afirmat că astfel de gesturi pot influența uneori tipul camerei alocate, mai ales dacă există disponibilitate.

„Am avut si eu rezervare de camera delux, în alt hotel dar când am ajuns mi-au dat o cameră simplă și am stat acolo vreo 7 ore la recepție până am primit camera mea, ziceau ca ele sunt în reparație, dar până la urma era liber.”, a spus un internaut.

„Am încercat eu în Turcia la mai multe hoteluri și merge îți spun eu sigur! De la Standard/Basic room la parter am primit etaj 1 sau 2 cu Sea View sau Pool View! Mulți încă și așteaptă se fac ca se uită peste acte încă o dată doar doar să pui ceva și tu”, mai spune unul dintre internauți în comentarii.”, a mai spus altul.

Foto: TikTok

VEZI ȘI: Cheltuieli de lux pe litoral de 1 mai! Nota de plată care a uimit într-un club din Mamaia Nord

Ce tarife de vizitare sunt la Cazinoul din Constanța? Faleza a devenit neîncăpătoare

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ei sunt tinerii care au murit în accidentul cumplit din Vrancea. Alex și Miruna au rămas captivi în mașina cuprinsă de flăcări
Știri
Ei sunt tinerii care au murit în accidentul cumplit din Vrancea. Alex și Miruna au rămas captivi în…
Dovada că Lora nu divorțează de Ionuț Ghenu. Artista a făcut imaginea publică!
Știri
Dovada că Lora nu divorțează de Ionuț Ghenu. Artista a făcut imaginea publică!
„Farfuria hoțului”. O țară din Europa taxează clienții care împart mâncarea la restaurant
Mediafax
„Farfuria hoțului”. O țară din Europa taxează clienții care împart mâncarea la restaurant
Donald Trump a sosit la Beijing. Cum a fost primit președintele american pe aeroport
Gandul.ro
Donald Trump a sosit la Beijing. Cum a fost primit președintele american pe...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Cine este tânăra din cercul apropiat al lui Trump care îi alimentează tiradele nocturne pe rețelele sociale
Adevarul
Cine este tânăra din cercul apropiat al lui Trump care îi alimentează tiradele...
Xi Jinping în spatele ușilor închise: cele două laturi ale președintelui chinez și cum tratează puterile mijlocii
Digi24
Xi Jinping în spatele ușilor închise: cele două laturi ale președintelui chinez și...
Cine va fi viitorul premier al României? Pe cine PARIAZĂ piețele de predicții
Mediafax
Cine va fi viitorul premier al României? Pe cine PARIAZĂ piețele de predicții
Parteneri
Cum arată la 58 de ani Luana, fosta soție a lui Cabral. „Nici grasă n-am fost”! De ce au divorțat cei doi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată la 58 de ani Luana, fosta soție a lui Cabral. „Nici grasă n-am...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Răzvan Botezatu, dezvăluiri fără filtre despre viața amoroasă: „Există un iubit de șase ani. Nu este român”. Familia partenerului nu știe nimic despre relația lor
Click.ro
Răzvan Botezatu, dezvăluiri fără filtre despre viața amoroasă: „Există un iubit de șase ani. Nu...
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, ordonă o mobilizare prin rotație
Digi 24
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, ordonă o mobilizare prin rotație
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil cu coada ochiului, din elicopter: Nici nu putea să plângă
Digi24
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil cu coada...
FOTO: Cum arată tancul românesc echipat cu o cușcă anti-dronă
Promotor.ro
FOTO: Cum arată tancul românesc echipat cu o cușcă anti-dronă
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
go4it.ro
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
Canadienii pregătesc un nou telescop spațial! Ce va căuta?
Descopera.ro
Canadienii pregătesc un nou telescop spațial! Ce va căuta?
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Donald Trump a sosit la Beijing. Cum a fost primit președintele american pe aeroport
Gandul.ro
Donald Trump a sosit la Beijing. Cum a fost primit președintele american pe aeroport
ULTIMA ORĂ
Ei sunt tinerii care au murit în accidentul cumplit din Vrancea. Alex și Miruna au rămas captivi în ...
Ei sunt tinerii care au murit în accidentul cumplit din Vrancea. Alex și Miruna au rămas captivi în mașina cuprinsă de flăcări
Dovada că Lora nu divorțează de Ionuț Ghenu. Artista a făcut imaginea publică!
Dovada că Lora nu divorțează de Ionuț Ghenu. Artista a făcut imaginea publică!
Cele 2 zodii care ajung la despărțire până la sfârșitul lunii mai. Perioadă dificilă pentru acești ...
Cele 2 zodii care ajung la despărțire până la sfârșitul lunii mai. Perioadă dificilă pentru acești nativi
Ce i-a mărturisit Alice unei colege, înainte să fie ucisă la ferma unde făcea practică. Noi detalii ...
Ce i-a mărturisit Alice unei colege, înainte să fie ucisă la ferma unde făcea practică. Noi detalii din anchetă
Alertă sanitară pe un vas de croazieră cu 1.700 de psageri! Un bărbat a murit
Alertă sanitară pe un vas de croazieră cu 1.700 de psageri! Un bărbat a murit
Prezentatorul de la Antenă, îndrăgostit lulea după divorț! Și-a dus iubita într-o vacanță romantică, ...
Prezentatorul de la Antenă, îndrăgostit lulea după divorț! Și-a dus iubita într-o vacanță romantică, înainte de ziua ei de naștere
Vezi toate știrile