Cum a reușit un român să ia o cameră de lux în Egipt. Ce a predat la recepția hotelului

Un turist român a devenit viral pe rețelele sociale după ce a prezentat o metodă neobișnuită prin care susține că a reușit să obțină o cameră de hotel superioară în timpul unei vacanțe în Egipt. Iată cum a reușit acesta!

Potrivit relatării tânărului, momentul s-a petrecut la check-in, când a ajuns la recepția hotelului pentru a-și ridica camera rezervată. Acesta afirmă că a folosit o practică pe care o consideră cunoscută în rândul unor turiști: a introdus în pașaport o bancnotă de aproximativ 20 de dolari, alături de un bilețel pe care a indicat tipul de cameră pe care și-o dorea. Ulterior, a predat documentul la recepție, urmând procedura obișnuită de cazare.

Cum a reușit să ia românul o cameră de lux în Egipt

După scurt timp, conform spuselor sale, i-a fost atribuită o cameră care corespundea preferințelor menționate pe acel bilețel, fiind vorba despre o variantă superioară față de rezervarea inițială. Tânărul a prezentat ulterior spațiul de cazare, evidențiind faptul că acesta avea facilități considerate premium, inclusiv o priveliște către mare și un design mai modern față de camerele standard. Acesta a insistat că experiența sa confirmă eficiența metodei utilizate, cel puțin în cazul respectiv.

„Când vii aici și îi dai pașaportul la recepție pentru check-in, bagi în el 20 de dolari. E suficient și îi scri camera pe care ți-o dorești. Te uiți pe net, îți alegi camera care îți place și lași aici un bilețel când îi dai pașaportul. Dacă nu ați fost e greu să vă explic, de exemplu poate să îți de-a o cameră aproape de bucătărie în care să vă vină miros de mâncare în cameră, sau o cameră mică cu vedere lângă un zid, v-am dat exemple.”, a spus internautul.

Informația s-a răspândit rapid pe platformele sociale, unde numeroși utilizatori au comentat situația. Reacțiile au fost împărțite. O parte dintre internauți au considerat că este o simplă strategie informală prin care turiștii încearcă să obțină un upgrade de cameră, în special în hotelurile din destinații turistice populare, unde personalul este obișnuit cu bacșișuri oferite la recepție. Aceștia au afirmat că astfel de gesturi pot influența uneori tipul camerei alocate, mai ales dacă există disponibilitate.

„Am avut si eu rezervare de camera delux, în alt hotel dar când am ajuns mi-au dat o cameră simplă și am stat acolo vreo 7 ore la recepție până am primit camera mea, ziceau ca ele sunt în reparație, dar până la urma era liber.”, a spus un internaut. „Am încercat eu în Turcia la mai multe hoteluri și merge îți spun eu sigur! De la Standard/Basic room la parter am primit etaj 1 sau 2 cu Sea View sau Pool View! Mulți încă și așteaptă se fac ca se uită peste acte încă o dată doar doar să pui ceva și tu”, mai spune unul dintre internauți în comentarii.”, a mai spus altul.

Foto: TikTok

