Motivul real pentru care Cabral a divorțat de prima soție. Cei doi au o fată împreună

Andreea și Cabral Ibacka își spun adio după 15 ani de iubire. Vestea că cei doi au ales să meargă pe drumuri separate i-a surprins pe fani și nu numai. Cu toate acestea, prezentatorul TV nu este la primul divorț. În urmă cu mulți ani, el și Luana Mitran au pus capăt unei căsnici de scurtă durată, din care a rezultat și o fată, Inoke.

Vestea că Andreea și Cabral Ibacka nu mai formează un cuplu a șocat pe toată lumea, mai ales că au fost 15 ani de dragoste și au doi copii împreună. Semnele au devenit tot mai clare pe rețelele de socializare, iar ceea ce a confirmat separarea a fost lipsa verighetelor. Motivul despărțirii nu a fost deslușit, însă nu ne putem gândi la infidelitate sau chiar dorința unei vieți diferite. Cel din urmă fiind cauza primului divorț a lui Cabral cu Luana Mitran.

Motivul pentru care Cabral și Luana și-au spus adio

Deși părea că au o căsnicie de neînvins, lucrurile nu au fost atât de roz în căminul lor conjugal. De aceea, Cabral și Andreea merg pe drumuri separate. Totuși, prezentatorul TV nu este străin de această chestiune, deoarece a mai trecut printr-un divorț. În anul 2006, relația dintre el și Luana Mitran a ajuns la final. Cei doi au o fată, născută în anul 2002, pe care o cheamă Inoke.

Chiar dacă credeau că sunt suflete pereche, flacăra iubirii s-a stins rapid. Unul dintre motivele care au dus la divorț ar fi chiar faptul că bărbatul și-ar fi dorit altceva de la viață, așa că a decis să își vadă de drumul său.

M-am dăruit lui Cabral cu totul, a fost ceva extraordinar, sunt foarte fericită pentru el. Am rodit niște semințe care au prins foarte frumos. Este un bărbat cu o carieră extraordinară, are o soție frumoasă, e fericit, iar noi nu am pierdut legătura deloc. Ne-am iubit, ne-am dăruit și la un moment dat a dorit altceva, nu are nicio legătură vârsta. S-a deschis o altă lume, a trecut dintr-o zonă în care trăia într-una în care zbura, și eu, iubindu-l, l-am lăsat. Am suferit, am plâns, au existat gelozii. El a plecat de tot și asta a fost, a mărturisit fosta soție a lui Cabral.

