Cum arată și cu ce se ocupă fosta soție a lui Cabral. Luana Mitran și prezentatorul de la Pro TV au divorțat în 2006

De: Andreea Stăncescu 13/05/2026 | 18:59
Cu ce se ocupă Luana Mitran la 59 de ani / Sursa foto: Social media
Deși în urmă cu mulți ani era una dintre prezențele cunoscute din televiziunea românească, Luana Mitran a ales treptat să se retragă din atenția publicului și să ducă o viață mult mai discretă. Fosta parteneră a lui Cabral Ibacka apare rar în spațiul public, însă și-a construit în timp o carieră diferită de cea care a consacrat-o la începutul anilor 2000.

Povestea dintre Luana Mitran și Cabral a început în perioada în care amândoi activau în televiziune. Cei doi s-au cunoscut la un casting, iar relația lor s-a dezvoltat rapid, în ciuda diferenței de vârstă dintre ei. Au format unul dintre cuplurile apreciate din showbizul românesc și au devenit părinții unei fete, Inoke. După aproximativ șase ani de relație, mariajul lor s-a încheiat în 2006, iar fiecare și-a continuat drumul separat. Vezi imagini cu fosta soție a lui Cabral în GALERIA FOTO.

Cu ce se ocupă Luana Mitran în prezent

După divorț, Luana a rămas pentru o perioadă în zona media, lucrând în jurnalism și în producție TV. Ulterior, interesul ei s-a îndreptat către dezvoltarea personală, comunicare și echilibrul dintre sănătatea fizică și cea emoțională. În anii care au urmat, a participat la cursuri, seminarii și conferințe dedicate educației mentale și stării de bine, implicându-se în proiecte legate de stilul de viață sănătos.

Astăzi, la 59 de ani, Luana Mitran activează în domeniul dezvoltării personale, fitnessului și frumuseții. Ea s-a specializat ca personal trainer și tehnician nutriționist, dezvoltând programe dedicate unui stil de viață echilibrat. În același timp, și-a extins activitatea și în zona de beauty coaching, unde promovează metode noninvazive de îngrijire și întreținere.

Ea usține că pune accent pe sport, alimentație echilibrată și disciplină, considerând că acestea contribuie cel mai mult la starea de bine și la menținerea unui aspect armonios. Dansul, mișcarea și atenția acordată sănătății au devenit elemente importante din rutina sa zilnică, iar stilul de viață adoptat în ultimii ani reflectă preocuparea pentru echilibru și naturalețe.

„Am învățat și am practicat luni de zile pentru această nouă activitate a mea… De peste 10 ani am fost invitată (ca pacient) și tentată (de marketing) să folosesc fillere sau lasere, cu riscuri semnificative pentru pielea și stilul meu de abordare a frumuseții și tinereții.

Am depășit cu bine. Sunt o femeie normală care arată bine pentru vârsta ei. Doar cu tratament NONINVAZIV! Și dacă par mai tânără, este pentru că am un corp agil, pentru că fac sport și dansez, pentru că sunt cu frâna de mână trasă la dulciuri și prostii…”, a scris Luana Mitran pe Facebook.

