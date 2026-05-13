Deschiderea celei de-a 79-a ediții a Festivalului de Film de la Cannes 2026 a adus pe covorul roșu unele dintre cele mai mari nume din cinematografie, însă două apariții au eclipsat întreaga seară: veteranele Joan Collins și Jane Fonda.

La 92 de ani, Joan Collins a demonstrat că eleganța clasică de Hollywood nu se demodează niciodată. Vedeta serialului „Dynasty” a apărut într-o rochie couture albă, accesorizată cu diamante și mănuși elegante, atrăgând instant atenția fotografilor și a publicului. Ținuta sofisticată a fost completată cu machiaj discret și coafura sa emblematică, într-un look care a amintit de epoca de aur a cinematografiei. Actrița a fost însoțită pe covorul roșu de soțul său, Percy Gibson, potrivit Daily Mail.

Jane Fonda, strălucitoare la Cannes 2026

Jane Fonda, în vârstă de 88 de ani, care se poate lăuda cu o carieră impresionantă întinsă pe parcursul a șase decenii, a sfidat trecerea timpului într-o spectaculoasă rochie lungă neagră, acoperită cu paiete. Actrița a ales o rochie neagră cu paiete și un colier statement argintiu, într-o apariție care a îmbinat perfect eleganța clasică și modernitatea.

Fonda a urcat și pe scena ceremoniei de deschidere, alături de actrița chineză Gong Li, pentru a declara oficial deschis festivalul. În discursul său, vedeta a vorbit despre puterea cinematografiei și despre rolul artei ca formă de rezistență culturală.

Marile doamne ale cinematografiei au atras toate privirile și au creat rumoare la sesiunea foto datorită statutului lor de legende ale cinematografiei, într-o perioadă în care covorul roșu a fost dominat ani la rând mai ales de modele.

Evenimentul din acest an s-a desfășurat într-o atmosferă mai discretă decât edițiile anterioare, pe fondul unei prezențe mai reduse a marilor studiouri de la Hollywood. Cu toate acestea, covorul roșu a rămas un adevărat spectacol al eleganței. Printre celebritățile prezente s-au numărat Demi Moore, Elijah Wood și Heidi Klum.

Unul dintre cele mai emoționante momente ale serii a fost acordarea unui Palme d’Or onorific regizorului Peter Jackson, celebrat pentru impactul uriaș avut asupra cinematografiei moderne prin trilogia „The Lord of the Rings”. Premiul i-a fost înmânat de Elijah Wood, actorul care l-a interpretat pe Frodo în seria-fenomen.

Festivalul de la Cannes a reunit vedete de talie mondială

Tot la Cannes, Demi Moore, în vârstă de 63 de ani, a impresionat prin eleganță purtând o rochie albă fără bretele, decorată cu paiete și accesorizată cu un spectaculos colier cu diamante.

Heidi Klum, în vârstă de 52 de ani, a afișat un look extrem de sofisticat într-o rochie nude transparentă, decorată în partea frontală cu aplicații florale roz.

Între timp, influencerul și modelul Caroline Daur, 31 de ani, a atras toate privirile într-o spectaculoasă rochie fără bretele, în nuanțe de roșu și negru, cu detalii din pene.

Demi Moore face parte din juriul Festivalului de Film de la Cannes 2026, alături de regizoarea Chloé Zhao, cunoscută pentru „Hamnet”, și actorul Stellan Skarsgård.

