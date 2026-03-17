Riviera Franceză iarna: O destinație care oferă strălucire fără aglomerația verii

Riviera Franceză, cunoscută pentru plajele însorite și atmosfera vibrantă a verii, își dezvăluie o altă față în sezonul rece. Cu mai puțini turiști, temperaturi blânde și orașe istorice mai liniștite, iarna devine momentul ideal pentru a descoperi patrimoniul cultural, peisajele mediteraneene și farmecul autentic al Coastei de Azur.

Potrivit New York Times, regiunea celebră pentru climatul său însorit devine un refugiu liniștit în momentul în care căldura verii, iahturile luxoase și mulțimile de turiști dispar.

Riviera Franceză evocă, de obicei, imagini cu turiști bronzați relaxându-se pe plaje mărginită de palmieri, străzi pietruite animate și iahturi ancorate în golfuri albastre strălucitoare. Însă aceasta este imaginea specifică verii.

Riviera Franceză, redescoperită în liniștea iernii

Regiunea din sud-estul Franței, cunoscută și sub numele de Côte d’Azur, a devenit faimoasă inițial ca destinație de iarnă la sfârșitul secolului al XIX-lea. Regina Victoria a călătorit aici pentru a scăpa de ploile reci ale Londrei. Robert Louis Stevenson a venit în căutarea unui climat mai blând pentru a-și ameliora o afecțiune respiratorie, iar pictorul Claude Monet a fugit de tonurile cețoase ale nordului pentru lumina spectaculoasă a Rivierei. Artistul nota la vremea respectivă că pentru a reda culorile și lumina locului ar fi fost nevoie de „o paletă de diamante și pietre prețioase”.

Turismul pe această fâșie de coastă pitorească, între Menton în est și aproximativ Hyères în vest, atinge apogeul în luna august. Potrivit datelor din 2024 ale Côte d’Azur Tourism, în weekendul de vârf pot ajunge aici până la 650.000 de vizitatori. În timpul iernii, numărul scade semnificativ, la aproximativ o treime. Deși unele hoteluri și restaurante se închid în extrasezon, prețurile camerelor sunt mult mai accesibile, iar rezervările se obțin cu ușurință.

Cu cer predominant senin și temperaturi diurne de aproximativ 12–14°C, iarna nu este ideală pentru înot, însă reprezintă o perioadă excelentă pentru explorarea istoriei regiunii. Străzile vechi devin liniștite, iar potecile de coastă sunt adesea mai populate de șopârle decât de turiști.

Menton – orașul unde lămâile sunt mai dulci

Orașul Menton, situat la granița cu Italia și având aproximativ 30.000 de locuitori, marchează începutul călătoriei de-a lungul Rivierei. Până în 1860, localitatea s-a aflat în principal sub dominație genoveză și sardă, fapt care îi conferă și astăzi o puternică influență ligurică. Pe străzi se aud atât franceza, cât și italiana, iar fațadele pastelate amintesc de culorile înghețatei italiene.

Menton este cunoscut drept capitala europeană a lămâilor. În fiecare februarie are loc spectaculosul Fête du Citron, festival marcat de parade și sculpturi decorative realizate din citrice. Condițiile climatice ale Rivierei contribuie la producerea unor lămâi considerate printre cele mai dulci din lume, lucru evidențiat și în cadrul vizitelor la fermele locale, precum Maison Gannac.

Deși este mai puțin luxoasă decât vecinul Monaco, localitatea păstrează numeroase hoteluri istorice din perioada Belle Époque, construite inițial pentru turiștii britanici. Unele dintre ele funcționează și astăzi, precum Royal Westminster, cu camere cu vedere la mare, sau modernul Hotel Gabriel Menton.

Legăturile cu vizitatorii britanici se reflectă și în grădinile orașului. Val Rahmeh Botanical Garden, cândva proprietatea unui baronet englez, este astăzi un spațiu luxuriant deschis publicului.

Primăria orașului găzduiește fresce realizate de artistul și scriitorul Jean Cocteau, care a locuit în Menton. Alte lucrări ale sale pot fi admirate la Muzeul Jean Cocteau, aflat într-un bastion din secolul al XVII-lea. Străzile pavate cu mozaicuri de pietricele – cunoscute drept calades – reprezintă un alt element caracteristic al centrului vechi.

Experiența orașului include și gastronomia locală: ulei de măsline produs la Huilerie St. Michel, tarta tradițională pichade cu roșii și anșoa sau fritterul cu mangold numit barbajuan. Deserturile cu lămâie sunt o specialitate a patiseriei Mitron Bakery, aparținând celebrului chef Mauro Colagreco, proprietarul restaurantului Mirazur cu trei stele Michelin.

Roquebrune-Cap-Martin: între arhitectură modernă și Evul Mediu

La mijlocul secolului al XX-lea, Riviera a căpătat o nouă aură de glamour odată cu lansarea Festivalului de Film de la Cannes și apariția unor staruri precum Brigitte Bardot sau Grace Kelly, care a devenit prințesă de Monaco în 1956.

Între Menton și Monaco se află Roquebrune-Cap-Martin, un oraș situat pe un versant de deal, care păstrează atmosfera unei epoci anterioare strălucirii mondene. Satul medieval domină peisajul dintre mare și cer, fiind alcătuit dintr-un labirint de străduțe pietruite, arcade și fațade ocru.

Deasupra localității se ridică Château de Roquebrune, o fortăreață situată la aproximativ 326 metri deasupra mării, de unde se deschide o panoramă amplă asupra Mediteranei și munților.

Zona oferă și experiențe culinare cu specific regional, precum supa de castane sau preparatele din curcan servite în restaurante instalate în clădiri istorice. În apropiere poate fi admirat și un măslin vechi de peste 2.200 de ani.

Un traseu spectaculos este Sentier Le Corbusier, o potecă de coastă numită după celebrul arhitect modernist Le Corbusier, care și-a petrecut ultimii ani într-o cabană din apropiere. Traseul trece pe lângă pini mediteraneeni și vile elegante din perioada Belle Époque.

La est, în Beaulieu-sur-Mer, se află Villa Kérylos, o vilă inspirată din arhitectura Greciei antice. Tot în zonă se găsește și Villa Ephrussi de Rothschild, înconjurată de grădini extinse și decorată cu interioare extravagante.

Antibes: întâlnirea dintre Belle Époque și Jazz Age

La aproximativ o oră de mers cu mașina spre vest se află Antibes, un oraș de coastă care capătă o frumusețe aparte în lunile de iarnă. Inițial colonie greacă sub numele Antipolis, apoi oraș roman numit Antiboul, Antibes a avut întotdeauna un rol strategic.

Astăzi, zidurile sale masive servesc drept promenadă panoramică de-a lungul mării. Lumina apusului și răsăritul lunii peste Mediterană explică de ce numeroși artiști au fost fascinați de Riviera.

Sub Château Grimaldi – actualul Muzeu Picasso – se află sculpturi ale artistei franceze Germaine Richier. Muzeul marchează intrarea în Vechiul Antibes, unde piața Marché Provençal oferă preparate locale precum socca, o clătită din făină de năut coaptă pe lemne.

Străzile precum Rue de Haut Castelet sau cartierul Safranier păstrează atmosfera tradițională a orașului, cu case de piatră acoperite de viță-de-vie și mici cafenele. În restaurantele locale pot fi gustate preparate precum rillettes de gâscă sau confit de rață, însoțite de vinuri naturale.

Stațiunea Juan-les-Pins, de obicei foarte animată vara, rămâne surprinzător de vibrantă și iarna. Traseele de coastă, precum Sentier de Tirepoil, pornesc din golfurile cu ape turcoaz.

Atmosfera anilor ’20 poate fi regăsită la Hotel Belles Rives, fosta vilă a scriitorului F. Scott Fitzgerald, unde acesta a scris romanul Tender Is the Night.

Pe urmele lui Baldwin și Matisse

Colinele din spatele Rivierei au fost mult timp refugii pentru scriitori și artiști. Satul Saint-Paul-de-Vence, situat la aproximativ 45 de minute de Antibes, a fost locuința scriitorului James Baldwin timp de 17 ani.

Hotelul și restaurantul La Colombe d’Or găzduiesc opere ale unor artiști celebri, inclusiv o sculptură ceramică realizată de Fernand Léger.

La mică distanță se află Fondation Maeght, un important centru de artă modernă dedicat artiștilor secolului XX, cu spații expoziționale și o grădină de sculpturi care valorifică lumina specifică regiunii.

În apropiere, la Chapelle Matisse din Vence, lumina de iarnă trece prin vitraliile create de Henri Matisse, colorând interiorul în nuanțe de albastru, galben și verde.

Satele din zonă, precum Tourrettes-sur-Loup, păstrează străzi medievale liniștite, populate de ateliere de artizani și restaurante intime. În extrasezon, aceste locuri oferă o experiență autentică, greu de găsit în aglomerația verii.

