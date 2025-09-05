Descoperire ISTORICĂ senzațională în Marea Mediterană, la o adâncime de 2,5 km. Arheologii sunt în extaz!

Arheologii au descoperit ceea ce ar putea fi rămășițele unei nave comerciale din secolul al XVI-lea în largul coastei de sud a Franței. Descoperirea marchează un record absolut în această parte a Mediteranei, din punct de vedere al adâncimii la care a fost descoperită epava.

Epava a fost găsită la o adâncime de peste 2,5 km în timpul unei misiuni de explorare a fundului mării de către Marina franceză, în dreptul orășelului Ramatuelle de pe coastă, în luna martie.

Deoarece locul unde se afla epava, numit Camarat 4, nu fusese cartografiat anterior, Marina a decis să trimită drone submersibile pentru a-l inspecta. După aceea, o a doua scufundare, efectuată cu un vehicul operat de la distanță, a ajutat la capturarea de imagini și videoclipuri detaliate de înaltă calitate cu epava.

Ce au descoperit arheologii la bordul epavei

Cercetătorii suspectează că epava este o navă comercială din secolul al XVI-lea, care transporta o încărcătură de ceramică.

„Calitatea imaginilor obținute face posibilă detalierea mărfurilor transportate”, a declarat departamentul de arheologie subacvatică al Ministerului francez al Culturii.

Imaginile surprinse de dronele subacvatice dezvăluie aproximativ 200 de ulcioare de lut prinse sub sedimente. Unele dintre ele poartă monograma „IHS”, primele trei litere ale numelui lui Isus în limba greacă, precum și decorațiuni geometrice.

Pe baza acestor marcaje, cercetătorii suspectează că ceramica a fost fabricată în Liguria, o regiune de coastă din nordul Italiei, în secolul al XVI-lea, conform THE INDEPENDENT. Aproximativ 100 de farfurii și alte artefacte, inclusiv ancore, tunuri și două cazane, au fost, de asemenea, observate.

„Este epava găsită la cea mai mare adâncime vreodată în apele teritoriale franceze”, a declarat Arnaud Schaumasse, șeful departamentului.

La această adâncime de peste 2 km, epava ar putea fi protejată de orice degradare și jaf, au spus cercetătorii.

„În aceste abisuri, timpul s-a oprit în secolul al XVI-lea”, au spus arheologii.

Ce speră oamenii de știință

Oamenii de știință speră că studiile ulterioare le vor permite să creeze o versiune digitală 3D a navei și să extragă mostre de pe sit pentru a îmbunătăți înțelegerea navigației din secolul al XVI-lea în Marea Mediterană.

„Explorarea împrejurimilor sitului și prelevarea de mostre din mobilier sunt primele perspective ale studiilor, care vor fi efectuate cu ajutorul unei echipe de experți, arheologi, ceramologi, specialiști în arhitectură navală, ancore, artilerie, cultură materială, restauratori și conservatori”, a anunțat Ministerul Culturii. „Acest sit va putea astfel să se integreze în repertoriul de epave din secolul al XVI-lea, deja bogat în regiunea Provence-Alpi-Coasta de Azur”.

