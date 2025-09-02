Acasă » Știri » Am trăit o minciună! Cum arată harta lumii, de fapt. Ce este la sud de România

Am trăit o minciună! Cum arată harta lumii, de fapt. Ce este la sud de România

De: Irina Rasoveanu 02/09/2025 | 16:49
Am trăit o minciună! Cum arată harta lumii, de fapt. Ce este la sud de România

Surpriză pe harta lumii! Aceasta, așa cum o vedem noi zilnic, nu reflectă dimensiunile reale ale continentelor. Mercator, un sistem de cartografiere inventat în secolul al XVI-lea pentru a ajuta navigatorii să traseze rute drepte pe oceane, este cel care creează o astfel de iluzie ce ne poate induce în eroare. Chiar și cu vecinii țării noastre lucrurile ar sta diferit în realitate. Află, în articol, ce este, de fapt, la sud de România!

Specialiștii în cartografie au transmis că nu există o hartă perfectă și depind și de scopul pentru care sunt realizate. Singurul aspect pe care cercetătorii îl știu cu certitudine este faptul că Pământul e rotund. Totuși, peste 500 de milioane de oameni din întreaga lume cred că este plat.

Ce se află la dus de România, de fapt

Așa cum am menționat mai sus, harta lumii la care avem acces nu reflectă dimensiunile reale ale continentelor, iar specialiștii au oferit exemple concrete ale diferențelor dintre proiecțiile pe hârtie și realitate. Unul dintre acestea este Rusia, care pare mai „lată” decât Africa. Ei bine, ea este mult mai mică, de fapt.

Africa este considerată uriașa planetei, chiar dacă în manuale sau pe Google Maps este prezentată o imagine modestă a sa. Mai mult decât atât, acest continent s-ar afla, de fapt, la sud de România, dacă ar fi reprezentată just.

Lista neagră a lui BOLOJAN. Unde se vor face CONCEDIERI! Județele VIZATE
Lista neagră a lui BOLOJAN. Unde se vor face CONCEDIERI! Județele VIZATE
Promisiunea asumată de Coaliție a fost ratată. România încheie anul cu peste 8% deficit, o cifră record la nivel european
Promisiunea asumată de Coaliție a fost ratată. România încheie anul cu peste 8%...

Africa este de 14 ori mai mare decât Groenlanda. Continentul are este 30 de milioane de kilometri pătrați, fiind aproape cât China, Statele Unite ale Americii, India și toată Europa la un loc, potrivit Știri de Cluj. Totuși, pe hartă Groenlanda sau Canada sunt cele care par uriașe.

Un alt exemple este America de Nord, care pare comparabilă cu Africa. În realitate, este mult mai mic. Acest continent „ar încăpea” în Africa și chiar ar mai rămâne loc pentru India și alte țări. Mexicul este și el mai mare decât Alaska, dar situația stă invers pe hartă.

Proiecția Mercator, un sistem de cartografiere inventat în secolul al XVI-lea pentru a ajuta navigatorii să traseze rute drepte pe oceane, este cel care creează acest iluzii. Potrivit specialiștilor, ea este utilă, însă mărește țările din zonele nordice și micșorează regiunile aflate la Ecuator.

Cartografii moderni au găsit o soluție pentru a păstra proporțiile reale între continente, însă nici aceasta nu este perfectă. Mai exact, specialiștii au propus proiecția Gall-Peters. Iată cum ar arăta, în acest fel, harta lumii!

Harta lumii realizată cu proiecția Gall-Peters

Citește și: O nouă descoperire confirmă Biblia! O amprentă veche de 2.600 de ani a fost identificată. A cui este

Tags:
Iți recomandăm
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 3 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Sorin Grindeanu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 3 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Sorin…
Diandra nu mai vrea să își amintească de Andrei Rotaru! Ce decizie surprinzătoare a luat
Știri
Diandra nu mai vrea să își amintească de Andrei Rotaru! Ce decizie surprinzătoare a luat
Cutremure în lanț, în România! Unde s-au produs și ce magnitudine au avut
Mediafax
Cutremure în lanț, în România! Unde s-au produs și ce magnitudine au avut
Lista neagră a lui BOLOJAN. Unde se vor face CONCEDIERI! Județele VIZATE
Gandul.ro
Lista neagră a lui BOLOJAN. Unde se vor face CONCEDIERI! Județele VIZATE
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe...
Cum atacă grăsimea viscerală „ascunsă” organele interne: videoclipul viral care șochează internetul. Pericol și pentru persoanele slabe
Adevarul
Cum atacă grăsimea viscerală „ascunsă” organele interne: videoclipul viral care șochează internetul. Pericol...
Financial Times îl compară pe Donald Trump cu Nicolae Ceaușescu
Digi24
Financial Times îl compară pe Donald Trump cu Nicolae Ceaușescu
Noi creșteri de TVA și de taxe din 2026? Premierul Bolojan, anunț de ultima oră
Mediafax
Noi creșteri de TVA și de taxe din 2026? Premierul Bolojan, anunț de...
Parteneri
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți...
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
Prosport.ro
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Raluca Bădulescu s-a accidentat grav înainte de Asia Express: „Mi-am rupt o coastă” Ce a enervat-o cel mai tare în show: „Se credeau Dumnezeu pe pământ”
Click.ro
Raluca Bădulescu s-a accidentat grav înainte de Asia Express: „Mi-am rupt o coastă” Ce a...
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
WOWBiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat...
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani...
Putin spune că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE
Digi 24
Putin spune că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE
VIDEO Tânăr cercetat pentru ucidere din culpă, după ce a lovit cu trotineta o femeie pe o trecere din București. Momentul accidentului
Digi24
VIDEO Tânăr cercetat pentru ucidere din culpă, după ce a lovit cu trotineta o femeie...
Cum sună Dacia Duster cu evacuare sport centrală instalată de tunerii germani?
Promotor.ro
Cum sună Dacia Duster cu evacuare sport centrală instalată de tunerii germani?
David, băiatul Andreei Mantea, a început școala! Mesajul emoționant postat de vedeta Kanal D: „Doamne ajută”
kanald.ro
David, băiatul Andreei Mantea, a început școala! Mesajul emoționant postat de vedeta Kanal D: „Doamne...
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
StirileKanalD
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
S-a descoperit locul în care Emil Gânj s-a ținut departe de polițiștii care sunt pe urmele lui, încă de când a săvârșit crima tragică! Acesta a intrat în pământ, la propriu
kfetele.ro
S-a descoperit locul în care Emil Gânj s-a ținut departe de polițiștii care sunt pe...
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
WOWBiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui!...
Şi-au dus fiul viu la creşă, dar l-au luat mort. Ei sunt părinţii din Timişoara care şi-au pierdut băieţelul
observatornews.ro
Şi-au dus fiul viu la creşă, dar l-au luat mort. Ei sunt părinţii din Timişoara...
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Huawei Pura 80 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: Care e mai performant?
go4it.ro
Huawei Pura 80 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: Care e mai performant?
Sute de obiecte misterioase tocmai au fost găsite în Univers
Descopera.ro
Sute de obiecte misterioase tocmai au fost găsite în Univers
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă,...
Cine ar putea prelua conducerea PSD. Printre favoriții care să-i înlocuiască pe Ciolacu și Grindeanu din fruntea partidului este și un șef de serviciu secret
Fanatik.ro
Cine ar putea prelua conducerea PSD. Printre favoriții care să-i înlocuiască pe Ciolacu și Grindeanu...
Gigi Becali a refuzat un atacant de națională de la U Craiova: „Păi mie îmi ceri bani și la alții îl dai gratis?”
Fanatik.ro
Gigi Becali a refuzat un atacant de națională de la U Craiova: „Păi mie îmi...
Anunț despre pensii. Premierul Ilie Bolojan vine cu clarificări: Este o măsură de echilibru și de normalitate
Capital.ro
Anunț despre pensii. Premierul Ilie Bolojan vine cu clarificări: Este o măsură de echilibru și...
BREAKING NEWS! A fost găsită ascunzătoarea lui Emil Gânj! Este ALERTĂ în toată țara!
Romania TV
BREAKING NEWS! A fost găsită ascunzătoarea lui Emil Gânj! Este ALERTĂ în toată țara!
Jocul românesc inspirat de o tragedie cauzată de regimul comunist
Go4Games
Jocul românesc inspirat de o tragedie cauzată de regimul comunist
Impozit locuințe. Ilie Bolojan a anunțat chiar azi, 2 septembrie. Cât vor plăti românii din 2026
Capital.ro
Impozit locuințe. Ilie Bolojan a anunțat chiar azi, 2 septembrie. Cât vor plăti românii din...
Facturi mai mici la energie. Cinci măsuri anunțate pentru români
evz.ro
Facturi mai mici la energie. Cinci măsuri anunțate pentru români
Care este cel mai scump metal din lume și în ce țară se găsește în cantități mari. Este rar și are o duritate ridicată
Gandul.ro
Care este cel mai scump metal din lume și în ce țară se găsește în...
Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: Ruşine pentru numele Hagi
as.ro
Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: Ruşine pentru numele Hagi
Ce i-a dezvăluit Mattia lui Marian despre interacțiunea cu Bianca. Mărturisirea nedifuzată la TV:
A1
Ce i-a dezvăluit Mattia lui Marian despre interacțiunea cu Bianca. Mărturisirea nedifuzată la TV: "Deci...
Anunțul momentului făcut de Ministrul Educației Daniel David! Se întorc sau nu elevii în bănci pe 8 septembrie 2025: „Nu cred că vor fi şcolile goale. Doamne, fereşte! Ar trebui să fie cazuri extrem de rare”
radioimpuls.ro
Anunțul momentului făcut de Ministrul Educației Daniel David! Se întorc sau nu elevii în bănci...
El e fundașul central pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB: „E înalt, dă bine cu capul!”. Ce spune despre Ngezana și Dawa
Fanatik.ro
El e fundașul central pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB: „E înalt, dă...
FCSB, gata să transfere fundașul revelație din SuperLiga: „Am discutat cu Gigi Becali și MM Stoica!”. Exclusiv
Fanatik.ro
FCSB, gata să transfere fundașul revelație din SuperLiga: „Am discutat cu Gigi Becali și MM...
Știrile zilei, 28 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 28 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 3 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 3 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Sorin Grindeanu
Diandra nu mai vrea să își amintească de Andrei Rotaru! Ce decizie surprinzătoare a luat
Diandra nu mai vrea să își amintească de Andrei Rotaru! Ce decizie surprinzătoare a luat
Imaginile care NU o vor face deloc pe Cristina Pucean să înnebunească! 🤣😂 „E DOAR O PRIETENĂ”: ...
Imaginile care NU o vor face deloc pe Cristina Pucean să înnebunească! 🤣😂 „E DOAR O PRIETENĂ”: Bogdan de la Ploiești & Vanessa @ NUBA 🥰😍😎 + I-a plătit nota de ziua ei: 9640 RON 🥇👏💵💰
Test de logică | Puteți identifica toate cele 3 diferențe în cel mult 27 de secunde?
Test de logică | Puteți identifica toate cele 3 diferențe în cel mult 27 de secunde?
Cine este Octavian Micleușanu, singurul fotograf român de la Festivalul de Film de la Veneția
Cine este Octavian Micleușanu, singurul fotograf român de la Festivalul de Film de la Veneția
Legătura dintre Andi Moisescu și Andra și noul jurat de la ”Românii au talent”, Carmen Tănase: ...
Legătura dintre Andi Moisescu și Andra și noul jurat de la ”Românii au talent”, Carmen Tănase: ”Poți să crezi așa ceva?”
Vezi toate știrile
×