Am trăit o minciună! Cum arată harta lumii, de fapt. Ce este la sud de România

Surpriză pe harta lumii! Aceasta, așa cum o vedem noi zilnic, nu reflectă dimensiunile reale ale continentelor. Mercator, un sistem de cartografiere inventat în secolul al XVI-lea pentru a ajuta navigatorii să traseze rute drepte pe oceane, este cel care creează o astfel de iluzie ce ne poate induce în eroare. Chiar și cu vecinii țării noastre lucrurile ar sta diferit în realitate. Află, în articol, ce este, de fapt, la sud de România!

Specialiștii în cartografie au transmis că nu există o hartă perfectă și depind și de scopul pentru care sunt realizate. Singurul aspect pe care cercetătorii îl știu cu certitudine este faptul că Pământul e rotund. Totuși, peste 500 de milioane de oameni din întreaga lume cred că este plat.

Ce se află la dus de România, de fapt

Așa cum am menționat mai sus, harta lumii la care avem acces nu reflectă dimensiunile reale ale continentelor, iar specialiștii au oferit exemple concrete ale diferențelor dintre proiecțiile pe hârtie și realitate. Unul dintre acestea este Rusia, care pare mai „lată” decât Africa. Ei bine, ea este mult mai mică, de fapt.

Africa este considerată uriașa planetei, chiar dacă în manuale sau pe Google Maps este prezentată o imagine modestă a sa. Mai mult decât atât, acest continent s-ar afla, de fapt, la sud de România, dacă ar fi reprezentată just.

Africa este de 14 ori mai mare decât Groenlanda. Continentul are este 30 de milioane de kilometri pătrați, fiind aproape cât China, Statele Unite ale Americii, India și toată Europa la un loc, potrivit Știri de Cluj. Totuși, pe hartă Groenlanda sau Canada sunt cele care par uriașe.

Un alt exemple este America de Nord, care pare comparabilă cu Africa. În realitate, este mult mai mic. Acest continent „ar încăpea” în Africa și chiar ar mai rămâne loc pentru India și alte țări. Mexicul este și el mai mare decât Alaska, dar situația stă invers pe hartă.

Proiecția Mercator, un sistem de cartografiere inventat în secolul al XVI-lea pentru a ajuta navigatorii să traseze rute drepte pe oceane, este cel care creează acest iluzii. Potrivit specialiștilor, ea este utilă, însă mărește țările din zonele nordice și micșorează regiunile aflate la Ecuator.

Cartografii moderni au găsit o soluție pentru a păstra proporțiile reale între continente, însă nici aceasta nu este perfectă. Mai exact, specialiștii au propus proiecția Gall-Peters. Iată cum ar arăta, în acest fel, harta lumii!

