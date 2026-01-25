Sezonul 4 din The White Lotus se filmează într-un castel din Saint-Tropez. Un nou decor ultra-luxos pentru cel mai acid serial HBO

Filmările pentru sezonul 4 al serialului The White Lotus încep să prindă contur. Potrivit Variety, noul capitol al producției HBO va fi turnat în principal în sudul Franței, într-un hotel spectaculos din Saint-Tropez, pe celebra Coastă de Azur, alături de câteva scene filmate într-un stabiliment parizian de lux.

Un castel devenit palat hotelier

Locul ales este Château de la Messardière, o reședință impunătoare din secolul al XIX-lea, înconjurată de 13 hectare de grădini, vii și vegetație mediteraneană. Situat la câțiva pași de mare, în inima domeniilor viticole din Ramatuelle, castelul a fost complet renovat la finalul anilor ’80 și a trecut printr-un nou proces amplu de modernizare în 2021, când a obținut statutul de Palace.

Astăzi, hotelul face parte din Airelles Collection, un grup hotelier de elită deținut de Stéphane Courbit, fondatorul Banijay Group. Cu restaurante exclusiviste, baruri rafinate, spa-uri, piscine translucide și 86 de camere și suite unde o noapte poate depăși 10.000 de euro, decorul pare croit perfect pentru universul creat de Mike White.

Exact ca în sezoanele anterioare, The White Lotus promite să exploreze tensiunile sociale dintre angajații hotelului și oaspeții extrem de bogați, reuniți pentru o săptămână de vacanță care se transformă inevitabil într-un carusel de drame, secrete și conflicte morale. Saint-Tropez adaugă ecuației o doză suplimentară de glamour, opulență și decadență europeană.

Calendarul filmărilor

Hotelul este în prezent închis, urmând să se redeschidă la finalul lunii aprilie. Filmările vor începe imediat după redeschidere și se vor încheia în luna octombrie. Până acum, serialul a fost filmat în Hawaii, Italia și Thailanda, fiecare sezon având un decor și o distribuție complet diferite.

Conform Vanity Fair, castingul sezonului 4 este intens comentat. Printre numele vehiculate se numără actorul canadian Alexander Ludwig (Vikings, The Hunger Games) și actrița și muziciana americană AJ Michalka (The Goldbergs, Schooled). De asemenea, mai mulți actori francezi ar fi încercat să obțină roluri, semn că acest sezon ar putea aduce un accent european mai pronunțat.

Cu Riviera franceză drept fundal, sezonul 4 din The White Lotus se anunță deja unul dintre cele mai spectaculoase de până acum — o combinație de lux absolut, observație socială acidă și tensiuni mocnite, ambalate într-o estetică de cinci stele. Exact genul de vacanță la care privești fascinat… dar pe care n-ai vrea să o trăiești.

CITEȘTE ȘI:

Câte sute de euro a plătit Alex Bodi pentru 4 porții de ceai la Courchevel, în Franța. Musculosul a postat dovada și un mesaj acid cu directie!

Cu câte sute de mii de euro se vinde această clădire din Constanța. Este chiar în Piața Ovidiu