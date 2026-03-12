Acasă » Știri » Mesajul sfâșietor transmis de soția lui Octavian Palferenț, pilotul care a murit în timp ce încerca să salveze un câine

De: Irina Vlad 12/03/2026 | 20:53
Moartea prematură și fulgerătoare a pilotului Octavian Palferenț a lăsat un gol imens și de neînlocuit în inima soției sale, Daniela, și ea cadru militar  Cei doi se căsătoriseră în urmă cu mai puțin de un an și aveau numeroase planuri de viitor. 

La doar 30 de ani, Octavian Palferenț, militarul din cadrul Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu” era considerat unul dintre cei mai profesioniști și promitățori piloți de avioane F-16 – cele mai moderne aparate de zbor din dotarea Armatei Române – din noua generație.

Octavian a murit în timp ce salva un câine de la înec

Marți, 10 martie, în timp ce se afla la baza militară, pilotul a murit încercând să salveze un câine de la înec – care căzuze într-un bazin de acumulare al apei. Strigătele de ajutor ale lui Octavian au fost auzite de unul dintre colegii lui, însă, din păcate, în ciuda manvrelor de resuscitare, tânărul nu a mai putut fi salvat.

Uniforma militară i-a adus împreună pe Octavian și Daniela/ sursă foto: social media

În urmă pilotului de 30 de ani rămâne o familie îndurerată și o soție. Daniela – cadru militar în structurile Ministerului Apărării Naționale – își plânge acum soțul plecat prea devreme la ceruri. Cei doi s-au căsătorit în urmă cu 10 luni, în vara anului trecut, locuiau în Brașov și aveau împreună o mulțime de planuri și visuri de deîndeplinit.

Cei doi aveau o relație de patru ani, timp în care povestea lor de viață s-a construit în jurul vocației și a dragostei pentru armată și patrie. Cu ultimele puteri, Daniela și-a găsit cuvintele și a transmis un mesaj înduioșător în memoria soțului ei.

„Acum 4 ani Dumnezeu mi-a oferit cel mai frumos, minunat și inteligent bărbat. 4 ani mai târziu… ai plecat și ai luat tot fără să-mi mai urezi „La mulți ani nouă”. Ai lăsat un gol imens, sufletul meu blând. Ai fost și vei rămâne mereu îngerul meu”, a fost mesajul soției îndoliate.

Povestea de dragoste dintre Octavian Palferenț și soția lui. Pilotul militar și Daniela s-au căsătorit în urmă cu aproape un an

Povestea lui Octavian Palferenț, pilotul militar care a murit încercând să salveze un câine. Care a fost cel mai mare vis al său

