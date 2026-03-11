Povestea lui Octavian Palferenț, pilotul militar care a murit încercând să salveze un câine. Care a fost cel mai mare vis al său

Cariera la care a visat încă din copilărie și toate planuri de viitor au fost întrerupte brusc pentru căpitanul Octavian Palferenț, pilot militar al Forțelor Aeriene Române. A murit la doar 30 de ani în timp ce încerca să salveze viața unui câine maidanez. Care era cel mai mare vis al fostului pilot?

Moartea lui Octavian Palferenț, pilotul român de avioane de vânătoare F-16, a înduioșat întreaga țară. Bărbatul în vârstă de 30 de ani s-a înecat într-un bazin de colectare al apei din incinta bazei militare 86 Aeriană ”Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniță”, unde se afla în misiune, după ce a sărit să salveze un câine maidanez de la înec – vezi AICI.

Care a fost cel mai mare vis al pilotului Octavian Palferenț

În urmă cu doi ani, Octavian Palferenț și-a povestit viața în cadrul podcastului Observatorul militar. Încă de când era un copil și-a dorit să intre în aviație, să zboare și să devină unul dintre cei mai buni piloți din România. S-a perfecționat în România și Statele Unite ale Americii, dobândind – la doar 30 de ani – aproximativ 800 de ore de zbor.

„Să fac o paralelă cu zona muntoasă de unde provin, am crescut cu capul în nori și tot cu capul în nori am ajuns. Visul ăsta cu aviația a început cu mult înainte de liceu, în clasele primare mă uitam la tot ce ținea de materiale de aviație. Vedeam piloții cum fac acrobații în aer și am zis că într-o zi vreau și eu să fac chesti asta”, spunea Octavian în urmă cu doi ani.

Octavian povestea că pasiunea pentru aviație nu îl părăsea niciodată, chiar și în timpul liber – atunci când este acasă cu familia lui – gândul îi este tot la orele de zbor. În ciuda responsabilităților și a momentelor dificile din această meserie, fostul pilot mărturisea că totul devine simplu atunci când își aduce aminte că este fix în locul în care și-a dorit să fie dintotdeauna.

Dincolo de cariera pe ca o iubea din toată inima, Octavian era un familis convins. În luna mai 2025, pilotul se căsătorise cu Daniela, cadru militar în structurile Ministerului Apărării Naționale, femeia alături de care își dorea o familie numeroasă. Povestea lor de viață s-a construit în jurul vocației și a dragostei pentru armată și patrie.

„În momentul în care am intrat în misiune, se produce un declic, dăm totul la o parte ce înseamnă viață personală și ne concentrăm pe misiune. Cel mai bine mă simt cu gândul al zbor și când sunt acasă sunt cu gândul la zbor. Mi-am îndeplinit visul, poate nu la modul cum mi l-am imaginat când eram mic. E mai frumos, dar și mai dificil. Mereu când trec printr-o perioadă mai solicitantă, mai dificilă, îmi aduc aminte că sunt exact acolo unde mi-am dorit de acum mulți ani. Este o chestie foarte solicitanță, pentru care ai nevoie de foarte multă disciplină”, mai spunea Octavian.

Ultimele clipe din viața lui Octavian Palferenț, pilotul militar care a murit încercând să salveze un câine. Mesajul transmis de nașul său

Un cunoscut luptător MMA a murit într-un accident rutier cumplit. A lăsat în urmă o soție însărcinată și o fetiță de doar 2 anișori