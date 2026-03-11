Acasă » Știri » Povestea lui Octavian Palferenț, pilotul militar care a murit încercând să salveze un câine. Care a fost cel mai mare vis al său

Povestea lui Octavian Palferenț, pilotul militar care a murit încercând să salveze un câine. Care a fost cel mai mare vis al său

De: Irina Vlad 11/03/2026 | 17:47
Povestea lui Octavian Palferenț, pilotul militar care a murit încercând să salveze un câine. Care a fost cel mai mare vis al său
Moartea lui Octavian Palfereț, pilotul român de avioane de vânătoare F-16, a înduioșat întreaga țară
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Cariera la care a visat încă din copilărie și toate planuri de viitor au fost întrerupte brusc pentru căpitanul Octavian Palferenț, pilot militar al Forțelor Aeriene Române. A murit la doar 30 de ani în timp ce încerca să salveze viața unui câine maidanez. Care era cel mai mare vis al fostului pilot?

Moartea lui Octavian Palferenț, pilotul român de avioane de vânătoare F-16, a înduioșat întreaga țară. Bărbatul în vârstă de 30 de ani s-a înecat într-un bazin de colectare al apei din incinta bazei militare 86 Aeriană ”Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniță”, unde se afla în misiune, după ce a sărit să salveze un câine maidanez de la înec – vezi AICI.

Care a fost cel mai mare vis al pilotului Octavian Palferenț

În urmă cu doi ani, Octavian Palferenț și-a povestit viața în cadrul podcastului Observatorul militar. Încă de când era un copil și-a dorit să intre în aviație, să zboare și să devină unul dintre cei mai buni piloți din România. S-a perfecționat în România și Statele Unite ale Americii, dobândind – la doar 30 de ani – aproximativ 800 de ore de zbor.

„Să fac o paralelă cu zona muntoasă de unde provin, am crescut cu capul în nori și tot cu capul în nori am ajuns. Visul ăsta cu aviația a început cu mult înainte de liceu, în clasele primare mă uitam la tot ce ținea de materiale de aviație. Vedeam piloții cum fac acrobații în aer și am zis că într-o zi vreau și eu să fac chesti asta”, spunea Octavian în urmă cu doi ani.

Moartea lui Octavian Palferenț, pilotul român de avioane de vânătoare F-16, a înduioșat întreaga țară

Octavian povestea că pasiunea pentru aviație nu îl părăsea niciodată, chiar și în timpul liber – atunci când este acasă cu familia lui – gândul îi este tot la orele de zbor. În ciuda responsabilităților și a momentelor dificile din această meserie, fostul pilot mărturisea că totul devine simplu atunci când își aduce aminte că este fix în locul în care și-a dorit să fie dintotdeauna.

Dincolo de cariera pe ca o iubea din toată inima, Octavian era un familis convins. În luna mai 2025, pilotul se căsătorise cu Daniela, cadru militar în structurile Ministerului Apărării Naționale, femeia alături de care își dorea o familie numeroasă. Povestea lor de viață s-a construit în jurul vocației și a dragostei pentru armată și patrie.

„În momentul în care am intrat în misiune, se produce un declic, dăm totul la o parte ce înseamnă viață personală și ne concentrăm pe misiune. Cel mai bine mă simt cu gândul al zbor și când sunt acasă sunt cu gândul la zbor. Mi-am îndeplinit visul, poate nu la modul cum mi l-am imaginat când eram mic.

E mai frumos, dar și mai dificil. Mereu când trec printr-o perioadă mai solicitantă, mai dificilă, îmi aduc aminte că sunt exact acolo unde mi-am dorit de acum mulți ani. Este o chestie foarte solicitanță, pentru care ai nevoie de foarte multă disciplină”, mai spunea Octavian.

Ultimele clipe din viața lui Octavian Palferenț, pilotul militar care a murit încercând să salveze un câine. Mesajul transmis de nașul său

Un cunoscut luptător MMA a murit într-un accident rutier cumplit. A lăsat în urmă o soție însărcinată și o fetiță de doar 2 anișori

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 12 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 12 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru…
Nicu Milotin, unul dintre cei mai cunoscuți dresori de câini din România, a fost înjunghiat mortal în plină stradă
Știri
Nicu Milotin, unul dintre cei mai cunoscuți dresori de câini din România, a fost înjunghiat mortal în plină…
Denunț la DNA pe numele Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu. S-a cerut ridicarea imunității
Mediafax
Denunț la DNA pe numele Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu. S-a cerut...
Val de aer polar peste România, în martie 2026. Fenomen de inversiune termică: revine iarna?
Gandul.ro
Val de aer polar peste România, în martie 2026. Fenomen de inversiune termică:...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Polițiști din Oradea, trimiși în judecată după ce au fost filmați făcând sex în văzul clienţilor înmărmuriţi dintr-un club
Adevarul
Polițiști din Oradea, trimiși în judecată după ce au fost filmați făcând sex...
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei parlamentare: „Vă pasă de români?”
Digi24
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei...
Oana Țoiu va da explicații azi la comisia de politică externă din Camera Deputaților
Mediafax
Oana Țoiu va da explicații azi la comisia de politică externă din Camera...
Parteneri
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa! Arată impecabil la vârsta ei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa!...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”
Click.ro
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de...
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți
Digi 24
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
Digi24
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia...
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Soldații americani, apărați de tehnologie militară românească în Orientul Mijlociu
go4it.ro
Soldații americani, apărați de tehnologie militară românească în Orientul Mijlociu
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Val de aer polar peste România, în martie 2026. Fenomen de inversiune termică: revine iarna?
Gandul.ro
Val de aer polar peste România, în martie 2026. Fenomen de inversiune termică: revine iarna?
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 12 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 12 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Nicu Milotin, unul dintre cei mai cunoscuți dresori de câini din România, a fost înjunghiat mortal ...
Nicu Milotin, unul dintre cei mai cunoscuți dresori de câini din România, a fost înjunghiat mortal în plină stradă
BANC | „Mă uit la poza ta de profil și-mi dau seama că ești foarte bună la pat”
BANC | „Mă uit la poza ta de profil și-mi dau seama că ești foarte bună la pat”
Un pensionar de 80 de ani a câștigat 2,4 milioane de lire sterline la LOTO, iar apoi a ajuns în închisoare. ...
Un pensionar de 80 de ani a câștigat 2,4 milioane de lire sterline la LOTO, iar apoi a ajuns în închisoare. Ireal ce s-a întâmplat după ce a intrat în posesia banilor
Zodia care va avea triplu noroc la sfârșitul săptămânii: bani, carieră și iubire. Universul e ...
Zodia care va avea triplu noroc la sfârșitul săptămânii: bani, carieră și iubire. Universul e de partea ei!
Bucurie mare în showbiz! La doi ani de la divorț, celebra artistă a devenit din nou mamă
Bucurie mare în showbiz! La doi ani de la divorț, celebra artistă a devenit din nou mamă
Vezi toate știrile