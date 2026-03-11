Acasă » Știri » Ultimele clipe din viața lui Octavian Palferenț, pilotul militar care a murit încercând să salveze un câine. Mesajul transmis de nașul său

Ultimele clipe din viața lui Octavian Palferenț, pilotul militar care a murit încercând să salveze un câine. Mesajul transmis de nașul său

De: Irina Vlad 11/03/2026 | 16:45
Ultimele clipe din viața lui Octavian Palferenț, pilotul militar care a murit încercând să salveze un câine. Mesajul transmis de nașul său
Octavian Palferenț a murit încercând să salveze un câine de la înec/ sursă foto: social media
Este doliu în aviația română! Octavian Palferenț, pilot militar al Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”, a murit la doar 30 de ani în timp ce încerca să salve un câine de la înec.

Incidentul a avut loc în ziua de marți, 10 martie 2026. Din păcate, fără să știe că este ultima zi din viața lui pe pământ, Octavian Palferenț, pilot militar al Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”, a murit încercând să facă un gest eroic: să salveze un câine căzut într-un bazin de colectare al apei.

Octavian Palferenț a murit încercând să salveze un câine de la înec

Bazinul de colectare al apei se afla în apropierea bazei militare Borcea. Având marginile foarte alunecoase și înclinate, un câine maidanez a căzut în acel canal. Octavian Palferenț se afla în zonă și a încercat să salveze câinele de la înec. Fără să știe cât de adâncă este apa, militarul s-a aruncat în apă. Strigătele lui au fost auzite de unul dintre colegii săi, însă până să-l aducă pe marginea bazinului, Octavian devenise inconștient. Până la sosirea echipajelor de ajutori, salvatorul l-a resuscitat minute în șir, însă fără rezultat.

Octavian Palferenț a murit încercând să salveze un câine de la înec/ sursă foto: social media

Mesajul trasmis de nașul său

Căpitanul Octavian Palfereț era cunoscut ca fiind unul dintre profesioniștii de seamnă din aviație. Școlit în România și Statele Unite ale Americii, după ce acumulase aproximativ 800 de ore de zbor pe diferite aeronave, își dorea să continue perfecționarea și să devină instructor de zbor și să piloteze avioane F-35.

Familia, prietenii și cei care l-au cunoscut sunt încă în stare de șoc. Cuvintele sunt prea puține pentru a descrie durerea pe care Octavian a lăsa-o în urma lui. Pilotul va rămâne în memoria tuturor ca fiind un „munte” de noblețe, un profesionist dedicat și un suflet prea mare pentru a cuprinde într-o singură viață toată bunătatea pe care a dăruit-o.

„Cu inimile sfâșiate de durere am aflat că finul nostru iubit, Octa al nostru… a plecat dintre noi prea devreme. Pentru noi a fost o mare onoare și o binecuvântare să îl cununăm și să-l avem în viața noastră. Chiar dacă timpul petrecut împreună a fost atât de scurt, el va rămâne pentru totdeauna în inimile noastre ca un om de o rară noblețe, curaj și bunătate. 

Iubea zborul și trăia cu o pasiune autentică pentru ceea ce făcea. Cerul era locul unde sufletul lui se simțea liber, iar devotamentul cu care își urma chemarea spunea totul despre omul extraordinar care era. 

Gestul lui din ultimele clipe vorbește despre mărimea sufletului său. Dragul nostru fin, nu te vom uita niciodată. De acum, poate că zbori mai sus decât ai făcut-o vreodată, acolo unde cerul nu are sfârșit. Drum lin spre cer, Comandant Octavian Palferenț.”, a fost mesajul nașului eroului de la Baza Aeriană Borcea.

