Când și unde va fi înmormântată Gianina Gheorghiu, artista care a murit la doar 37 de ani. Anunțul făcut de apropiați

De: David Ioan 11/03/2026 | 19:31
Foto: Facebook

Gianina Gheorghiu, cunoscută în lumea muzicală drept Chica Con Canna, a murit la vârsta de 37 de ani, pe 9 martie, în urma unui posibil infarct miocardic. Dispariția sa a provocat un val de tristețe în rândul celor care au cunoscut-o, iar mesajele de condoleanțe au început să apară imediat pe rețelele sociale.

În decursul anilor, artista a avut mai multe proiecte muzicale, colaborând cu diverse nume din lumea rap-ului, printre care Dana Marijuana, Tony Batranu’, Tonik Obiektiv, Mike Diamondz, Icsu Sidoric, Rappa, Myc Ripley, K-trina, Ecsper, Berrari, Shayan, MGee, Marck-Boo, Vladone, Alex Copilu’ şi Azim Alhark.

Când şi unde va avea loc înmormântarea Gianinei Gheorghiu

Trupul neînsuflețit al artistei a fost depus la Capela Teiuș, unde prietenii, colaboratorii și admiratorii îi pot aduce un ultim omagiu până pe 12 martie.

Gianina Gheorghiu, alias Chica Con Canna. Foto: Facebook

În aceeași zi va avea loc și înmormântarea, la Cimitirul Măgurele 1, acolo unde Gianina Gheorghiu își va găsi locul de odihnă veșnică.

„Din păcate, sora noastră, Chica Con Canna nu mai este printre noi. Cei care au cunoscut-o și vor să își ia rămas bun pot veni astăzi la Capela Teiuș (Mărgeanului 23), iar joi va avea loc înmormântarea la Cimitirul Măgurele 1”, a transmis un apropiat al artistei pe Instagram.

Anunţul făcut de apropiaţii artistei

Printre mesajele de condoleanţe transmise de cei care au cunoscut-o pe rapperiţă, se numără şi cel al Danei Marijuana, care s-a declarat profund afectată de pierderea acesteia. Artista a vorbit deschis despre talentul Gianinei Gheorghiu, dar și despre dificultățile cu care aceasta s-ar fi confruntat.

„Cu lacrimi în ochi, cu o iubire fantastică către Chica, care nu a învins lupta cu alcoolul, o fată cu un mare talent, cea mai buna voce și interpretare feminină în limba engleză din lumea rapp-ului românesc, sufletistă, darnică, caracter puternic. Degeaba, alcoolul nu a ținut cont de toate calitățile ei nenumărate. Te iubim și peste un miliard de ani. Trebuia să înregistrăm piese noi, dar o vom face fără prezența fizică”, a scris Dana Marijuana pe Facebook.

