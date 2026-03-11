Acasă » Știri » Oana Roman nu va face petrecere de ziua ei. Care este motivul: ”I-am anunțat pe toți!”

De: Anca Chihaie 11/03/2026 | 20:47
Sursa foto: Facebook (Oana Roman)

Apropierea pragului de 50 de ani aduce pentru Oana Roman o schimbare vizibilă de atitudine în ceea ce privește modul în care își marchează momentele importante din viață. Dacă în trecut aniversările sale erau asociate cu petreceri elegante și apariții publice, anul acesta vedeta a decis să adopte o abordare mult mai discretă, concentrată pe liniște și pe timpul petrecut alături de familie.

Pe 13 aprilie, când va împlini 50 de ani, Oana Roman a ales să renunțe complet la ideea unei petreceri aniversare. Decizia a surprins într-o oarecare măsură cercul său de prieteni și apropiați, mai ales că în anii precedenți aniversările sale erau marcate prin evenimente speciale la care participau persoane cunoscute din mediul public și din industria media. De această dată însă, vedeta preferă să petreacă ziua într-un cadru mult mai restrâns, departe de agitația mondenă.

Ce va face Oana Roman de ziua ei

Planul său pentru aniversare include o călătorie într-o destinație îndepărtată, unde va merge împreună cu fiica sa, Isa. Pentru Oana Roman, acest moment reprezintă mai degrabă o oportunitate de a se reconecta cu familia și de a se bucura de liniște, decât o ocazie pentru festivități grandioase. Alegerea unei vacanțe într-un loc aflat la mare distanță de România reflectă dorința vedetei de a se desprinde temporar de rutina zilnică și de a transforma aniversarea într-o experiență personală, plină de semnificație.

„Nu, tocmai. Nu e nicio petrecere, toți prietenii mei așteaptă să-i chem la o petrecere și i-am anunțat pe toți că nu o să-i chem la nicio petrecere, pentru că nu o să fac. (…) O să plec departe, în capătul celălalt al lumii, ca să fiu eu cu Isa de ziua mea. Să mă bucur și să-mi fac eu mie un cadou”, a dezvăluit Oana Roman.

Decizia marchează un contrast puternic față de modul în care și-a sărbătorit ziua de naștere anul trecut. Atunci, împlinirea vârstei de 49 de ani a fost celebrată printr-un eveniment de amploare, organizat în același timp cu lansarea propriei linii de cosmetice. Petrecerea a reunit numeroși invitați din mediul public și a avut o puternică încărcătură emoțională, mai ales datorită prezenței tatălui său, Petre Roman. Revederea dintre cei doi a atras atenția invitaților și a fost considerată unul dintre momentele importante ale serii.

