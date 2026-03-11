Acasă » Știri » Motivul pentru care Șerban Huidu nu a făcut nicio zi de închisoare după accidentul cumplit din 2011: ”Nu m-a salvat justiția”

De: David Ioan 11/03/2026 | 19:03
Accidentul rutier din octombrie 2011, petrecut în județul Brașov, continuă să fie unul dintre cele mai discutate episoade din viața lui Șerban Huidu. În urma coliziunii frontale dintre mașina sa și un alt autoturism, trei persoane au murit, iar realizatorul TV a fost cercetat pentru ucidere din culpă.

Invitat recent în podcastul „Tabu’ by Ioana Ginghină”, acesta a explicat public motivele pentru care nu a primit o pedeapsă cu executare și modul în care a trăit cu consecințele tragediei.

Cum motivează Şerban Huidu faptul că nu a executat nicio zi de detenţie după accidentul provocat în 2011

După finalizarea anchetei, instanța l-a condamnat în 2013 la patru ani de închisoare cu suspendare, o decizie care a generat reacții puternice și critici în spațiul public, fiind percepută de mulți drept o sancțiune prea blândă.

Huidu a comentat procesul afirmând:

„Un astfel de proces e greu de comentat, atunci când nu ai toate datele. E foarte greu să faci paralele între situaţii, atâta timp cât ele sunt instrumentate diferit, pedepsite diferit şi individualizate. Pentru mine, în motivarea primei pedepse, s-a spus că „ne aflăm în situaţia paradoxală în care un grad mic de culpă a avut rezultate dezastruoase”. Şi asta e chintesenţa a ceea ce s-a întâmplat, că rezultatele sunt dezastruoase şi cu asta am să trăiesc toată viaţa.”

Realizatorul TV a precizat că și-a recunoscut vina, pledând vinovat, iar instanța a stabilit pedeapsa în funcție de circumstanțele analizate în dosar.

Cum i s-a schimbat viaţa lui Şerban Huidu în urma accidentului

Şerban Huidu a descris accidentul ca pe un moment care i-a schimbat radical viața.

„După ce am făcut această evaluare, am de 15 ani puterea să nu mă las călcat în picioare. Nu m-a salvat justiţia. Eu am pledat vinovat din culpă şi am fost condamnat din culpă, aşa cum se condamnă în general. (…) Nu cred că era cu executare nici pe legea nouă, pentru că n-am avut cumul de infracţiuni, n-am avut o atitudine sfidătoare, am făcut tot ce s-a putut ca procesul să se încheie repede, să nu tergiversez nimic. Am adus probe la dosar noi, n-am contestat probele vechi… Şi întotdeauna când faci paralele e foarte complicat, atâta timp cât nu ştii ce e acolo, n-a fost nimeni cu mine în maşină, doar soţia, bona şi copiii.”

De-a lungul anilor, reacțiile publice negative nu au încetat, iar criticile din mediul online au continuat să-l urmărească. În acest context, Huidu a vorbit despre modul în care a gestionat trauma și presiunea mediatică:

„A fost foarte greu, a fost o perioadă foarte grea pentru mine, pentru că nu puteam să mai lucrez. Aveam 34 de ani. Primul exerciţiu a fost să merg un etaj. Pe ei nu îi interesează drama de acolo. Îi interesează să mai dea o smetie lui Huidu, dar Huidu e obișnuit cu smetiile astea. În schimb nu-ți face cinste să te sprijini pe un eveniment de care ție nu-ți pasă și care a fost un eveniment groaznic, complicat și pe care o să îl regret toată viața mea. Mai mult decât atât, am și spus-o, dacă aș fi putut să dau viața mea pentru oricare dintre ei, aș fi făcut-o. Problema nu e asta, problema e dezumanizarea oamenilor ascunși în spatele telefonului sau a tastaturii.”

