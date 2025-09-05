Acasă » Știri » Șerban Huidu critică din nou „Insula Iubirii”! Atac dur la adresa concurenților și a trendului fațetelor dentare

De: Anca Chihaie 05/09/2025 | 14:50
Șerban Huidu

Finala celui de-al nouălea sezon „Insula Iubirii” a stârnit din nou reacții aprinse din partea lui Șerban Huidu, care nu s-a ferit să își exprime opinia despre ceea ce consideră a fi una dintre cele mai controversate producții TV difuzate în România. De-a lungul anilor, emisiunea a fost intens discutată pentru modul în care expune viețile sentimentale ale concurenților, dar și pentru felul în care testele de fidelitate se transformă adesea în spectacole de tensiune, trădare și emoții duse la extrem.

Huidu, cunoscut pentru declarațiile sale tranșante, a lansat un nou val de critici atât la adresa participanților, cât și a atmosferei generale pe care o creează show-ul. Prezentatorul consideră că „Insula Iubirii” promovează un tip de divertisment bazat pe exces, superficialitate și comportamente pe care le descrie ca fiind artificiale și lipsite de autenticitate.

Ce declarații a făcut Șerban Huidu

În mesajul său, acesta ironizează structura emisiunii și rolurile asumate de concurenți și ispite, pe care le cataloghează ca fiind „forțate” și „previzibile”. În viziunea lui, dinamica dintre personaje nu reușește să transmită o poveste reală despre relații și sentimente, ci mai degrabă un spectacol gândit pentru a atrage atenția publicului prin exagerări și situații menite să șocheze.

Reacția lui Huidu nu este deloc surprinzătoare, având în vedere că nu este prima oară când acesta comentează acid pe marginea show-ului. În trecut, a mai avut intervenții similare, în care și-a exprimat dezacordul față de valorile promovate de emisiune și impactul pe care îl are asupra publicului. De fiecare dată, mesajele sale au atras reacții împărțite.

„Am auzit că a fost finala de la Temptation Island – Insula Iubirii și am zis să fac ultimele precizări. Am văzut pe sărite 2 ediții, înainte și după ce m-am întors din vacanță.

Rezumat: Se caută o ceată de impotenți să joace roluri negative. Altă ceată de fete cu glanda multă și amatoare de penicilină, plus niște băieței cu tatuaje și mușchi, având hormonii la vedere, plus o mare de voyeur-iști ce formează publicul numeros.

În această mare de promiscuitate, nu pot să nu remarc fațetele puse pe dinți la 20 de ani. Că e mare modă acum. Toate sunt alb A0, complet nenatural, dar observabil. Că doar nu dai bani pe fațete să nu te lauzi. Am o veste proastă pentru voi: veți fi dependenți toată viața de stomatolog.

Și fațetele cad. Dinții reali sunt piliți și cad și ei. Să vă luați o proteză de culoarea A0, troglodiților! Hoții Johnilor!”, este mesajul scris de Șerban Huidu.

