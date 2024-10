Motivul real pentru care Șerban Huidu și Mihai Găinușă s-au certat și nu-și mai vorbesc din 2014. Ce a făcut actualul concurent Asia Express

Șerban Huidu și Mihai Găinușă au avut o relație strânsă de prietenie. Au format o echipă bună atât în viața reală, cât și-n cea profesională. Erau un duo perfect pe micile ecrane, atunci când prezentau „Cronica Cârcotașilor”. Doar că, ce să vezi? Lucrurile s-au stricat între ei în 2014, căci de atunci nu-și mai vorbesc. De ce s-au certat, de fapt? Huidu a povestit, la un moment dat, cu lux de amănunte de unde a pornit scandalul!

Șerban Huidu și Mihai Găinușă au fost foarte buni prieteni și au format o echipă pe cinste atunci când apăreau pe micile ecrane împreună. Au prezentat cu succes emisiunea „Cronica Cârcotașilor” și toată lumea îi invidia, căci telespectatorii stăteau geană pe show-ul lor. Doar că, lucrurile au început să scârțâie în relația lor în 2014, după accidentul lui Huidu. Atunci, Găinușă i-a preluat îndatoririle pe sticlă și a încercat să conducă de unul singur emisiunea.

Pentru că s-au certat, activitatea lui Mihai Găinușă la „Cronica Cârcotașilor” s-a încheiat acum 10 ani. De atunci, cei doi au mers pe drumuri separate în carieră, dar și-n viața personală. Huidu mărturisea că amicul său îi lipsește și că ceea ce a făcut împreună cu el pe micile ecrane nu va mai face nimeni.

Șerban Huidu a povestit, acum ceva vreme, de unde a pornit cearta între el și Mihai Găinușă. Huidu a recunoscut că s-au adunat multe frustrări pentru că amicul său trebuia să-i preia atribuțiile și i s-a părut că nu se descurcă la fel de bine ca el. Așa că, în loc să lămurească, cei doi s-au certat și nu-și mai vorbesc nici în ziua de astăzi.

„Povestea este că la un moment dat, frustrări sunt multe, ele decid, din păcate, viața uneori, probabil că s-au acumulat multe frustrări că a trebuit să preia atribuțiile mele, eu nu am știut să zic mulțumesc, eu am văzut că nu se descurca la fel de bine ca mine, și eu aveam frustrări. Într-un final s-a stricat căruța, dar un om ca Găinușă va fi greu de înlocuit sau de găsit un partener care să poată să facă atât de multe lucruri și îi sunt recunoscător și îmi lipsește”, a mai explicat producătorul TV.

Când au aniversat 20 de ani de emisiune, Huidu l-a sunat pe Mihai Găinușă de mai multe ori pentru a mai prezenta emisiunea o dată. Acest lucru nu s-a întâmplat, căci omul de televiziune nu i-a răspuns la telefon.

„În urmă cu doi ani, când am aniversat 20 de ani de emisiune, am încercat să ne bucurăm cu toții, cei care am lucrat la această emisiune cândva, în diverse moduri. Personal, l-am sunat pe Mihai Găinușă de cel puțin zece ori. Mi-ar fi plăcut să mai prezinte o dată în plus emisiunea. Nu mi-a răspuns însă niciodată, la niciun apel de-al meu! Ca atare, nimic pe tema asta nu cred că mai ține de mine!”, declara, pentru Impact, Șerban Huidu.