De: Irina Vlad 12/03/2026 | 21:55
Cât costă primii cartofi noi din piețe/ sursă foto: csptură video

Primii cartofi noi din acest sezon au ajuns deja la vânzare pe tarabele din piețe. Aduși direct din Ungaria, prețul lor este aproape sau mai mare ca al unui kilogram de carne. Oficial, carfoul, condiderat unul dintre alimentele de bază cele mai ieftine, a ajuns să fie perceput ca un „aliment de lux”. 

Primele recolte de cartofi noi din import au ajuns pe tarabele din piețele românești. Însă prețul unui singur kilogram îi face pe mulți cumpărători să îngiță în sec și să meargă mai departe. Pentru că este considerat trufanda, legumă care apare devreme în sezon și este vândută printre primele în piețe, un kilogram de cartofi noi a ajuns să coste mai mult decât un kilogram de carne.

Cartofii noi românești vor ajunge pe tarabele din piețe curând. De obicei apar la începutul primăverii (martie -început de aprilie), însă data exactă diferă în funcție de vreme și de cum s-au dezvoltat culturile producătorilor locali. Până atunci, nerăbdatorii care „nu se uită la bani” au ocazia să își satisfacă poftele cu producții de la vecinii unguri.

Cartofii noi provin din Ungaria, unde producătorii au furat startul cu recolte crescute în solarii. La una dintre tarabele din piețele din România, un comerciant a scos la vânzare cartofii cu 55 de lei/kg. Suma pare de domeniul fantasticului, concluzie la care a ajuns, într-un final, și vânzătorul. În prezent, costul unui kilogram de cartofi noi este de 35 de lei.

„Trufanda. Aşa e la inceput, ei au aparut mai demult, dar preţurile au fost prea ridicate. 55 de lei kilogramul şi atunci am aşteptat să mai scadă”, a precizat Andreeea Dăescu, comerciant.

Odată înanintarea în sezon și cu apariția recoltei de carfofi noi românești pe tarabe, prețurile se vor stabiliza. Până atunci, un kilogram de cartofi noi din import costă 35 de lei. Protrivit estimărilor oferite de comercinați, cartofii noi românești vor fi vânduți la jumătate de preț, aproximativ 15-20 de lei kilogramul.

