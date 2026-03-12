Acasă » Știri » Cauza morții Liviei Anton, mămica de 29 de ani care s-a stins în timp ce își aștepta băiețelul de la grădiniță

Cauza morții Liviei Anton, mămica de 29 de ani care s-a stins în timp ce își aștepta băiețelul de la grădiniță

De: Irina Vlad 12/03/2026 | 19:53
Cauza morții Liviei Anton, mămica de 29 de ani care s-a stins în timp ce își aștepta băiețelul de la grădiniță
Livia Anton a murit în timp ce mergea să își ia băiețelul de la grădiniță/ sursă foto: social media

Livia Anton a murit în drum ce mergea să își ia băiețelul de la grădiniță. Tânăra de 29 de ani din Botoșani își creștea singură copilul, iar de trei ani, trecea printre perioadă marcată de tristețe și durere, după ce și-a pierdut sora. Până acum, decesul botoșăneancăi a fost învăluit în mister, însă INML a dezvăluit rezultatul preliminar al autopsiei. 

Miercuri, 11 martie, în jurul orei 12:45, ca în fiecare zi, Livia a mers să își ia băiețelul de la Grădinița 19 din Botoșani. În dreptul liceului Tehnologic Alexandru cel Bun, tânăra de 29 de ani a început să se simtă rău și s-a așezat pe o bancă. La scurt timp a leșinat și s-a prăbușit pe trotuar.

Trecătorii au sunat imediat la 112, iar la fața locului a fost trimisă o ambulanță SMURD. Medicii au început manevrele de resuscitare, apoi au decis să o transporte la Spitalul de Urgență din Botoșani. Din păcate, în ciuda manevrelor repetate de a o stabiliza, organismul Liviei a cedat.

Livia a murit în timp ce își aștepta băiețelul să iasă de la grădiniță/ sursă foto: social media

Livia a murit în timp ce își aștepta băiețelul să iasă de la grădiniță

„Livia avea doar 29 de ani. Ca în fiecare zi, mergea să îşi ia copilul de 6 ani de la grădiniţă când i s-a făcut brusc rău. A leșinat și s-a prăbușit pe trotuar. Martorii au făcut tot posibilul să o salveze au sărit să îi acorde primul ajutor şi au sunat la 112.

O femeie cu bun simț respectuoasă, întotdeauna vorbea frumos, se despărțea foarte frumos de copil. Îmbrățișare după îmbrățișare dimineața la desprindere. Ştim doar că avea așa o durere mare în suflet din cauza pierderii surorii acum 3 ani. Tot așa o moarte neașteptată”, a declarat Florentina Muraru, director grădiniţei unde învăța fiul ei.

Potrivit apropiaților acesteia, de trei ani, Livia trecea printr-o perioadă marcată de tristețe și durere, după pierderea surorii sale, iar în ultima perioadă, tânăra de 29 de ani se plângea mamei sale de dureri puternice în piept. În urma diagnosticului preliminar efectuat de medicina legală, Livia ar fi murit din cauza unui infarct sau o disecție de aortă (n.r ruperea peretelui interior al aortei, urgență medicală majoră, cu risc vital).

„S-a ridicat suspiciunea unui infarct miocardic sau o disectie de aorta fapt confirmat si in urma diagnosticului preliminar facut de medicina legala”, a declarat Ramona Guraliuc, medic şef UPU.

Livia Anton a murit în timp ce își aștepta băiețelul să iasă de la grădiniță. Avea doar 29 de ani

Ea este mămica de 25 de ani din Iași care a murit sub privirea neputincioasă a fiicei sale: ”Era speriată!”

