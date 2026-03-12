Acasă » Știri » Noi tensiuni în Dubai! Robert Ionescu și Rafaelo, momente de panică: ”Doamne, toată lumea fuge!”

De: David Ioan 12/03/2026 | 19:30
Războiul izbucnit în Orientul Mijlociu pe 28 februarie 2026, când Statele Unite și Israel au lansat un atac asupra Iranului, continuă să provoace tensiune în regiune.

Emiratele Arabe Unite au anunțat că au interceptat și distrus sute de rachete și drone, însă atmosfera rămâne una de teamă în rândul populației.

Noi tensiuni în Orientul Mijlociu

Printre cei afectați de situația tot mai instabilă se află și români stabiliți în Dubai. Robert Ionescu, cunoscut în mediul online, a relatat într-un live pe TikTok că în apropierea locuinței sale s-au auzit noi explozii, lucru care a provocat panică în zonă.

Acesta se numără printre românii care au ales să rămână în Dubai după declanșarea conflictului. În timpul unei transmisiuni live alături de Rafaelo, Robert Ionescu a fost vizibil speriat după ce s-au auzit împușcături sau detonări într-un bloc din apropiere, la un etaj superior.

Robert Ionescu şi Rafaelo, clipe de panică în Dubai

În timp ce încerca să explice ce se întâmplase, zgomotele puternice au continuat. Oamenii din jur au început să fugă, iar influencerul a decis să se retragă și el într-un loc considerat mai sigur. Totodată, acesta l-a sfătuit și pe Rafaelo să coboare la un nivel inferior al clădirii.

„E următorul bloc de mine. (n.r. unde s-au auzit bubuiturile). Haide să mergem în România, o săptămână, două, trei. (…) Nu filmez nimic, nu pot să filmez. Eram pe live și nu știam ce s-a întâmplat, de aceea am ieșit cu telefonul și ați văzut acolo ce s-a văzut, dar în rest atât. Nu filmez, doar că e la mine în zonă și m-am speriat, vă dați seama. Nu se poate așa ceva, nu-mi vine să cred.

Încă una! Ați auzit? Doamne, toată lumea fuge! Au lansat iar! Du-te sub pământ, Rafaelo!”, a spus Robert Ionescu în timp ce încerca să se adăpostească.

