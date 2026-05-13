Cazul lui Alexandru, copilul de 5 ani dispărut în Sibiu, se complică. Ar fi la mijloc o răzbunare

Apar informații noi în cazul lui Alexandru Toma Zerestea, copilul de 5 ani din Sibiu care a dispărut de lângă tatăl său. Bărbatul ia în calcul varianta unei răzbunări din partea unor răufăcători.

Alexandru (5 ani) a dispărut luni, 11 mai, în zona Rusca. Copilul era alături de tatăl lui, fermierul sibian Toma Zerestea, și mergea cu câțiva pași înaintea acestuia pe o potecă. La un moment dat, într-o curbă, cel mic a dispărut brusc din fața ochilor părintețui.

Cazul dispariției lui Alexandru se complică

Luni după-amiază cei doi au mers împreună în satul Sebeșul de Jos pentru a repara un gard electric de la ferma familiei – pe care niște răufăcători l-au rupt. Alexandru ar fi înaintat pe o potecă din jurul pădurii, după niște tufișuri și de atunci nu a mai fost văzut. Tatăl lui s-a dus după el, însă nu l-a mai găsit.

Tatăl lui Alexandru ia în calcul varianta unei răzbunări din partea unui localnic. Toma Zerestea este un fermier din zona Sibiului, a muncit în Spania și Columbia, iar de câțiva ani s-a întors în România și crește vaci din rasa Aberdeen Angus.

”Păi am venit aici să repar la un gard electric care cineva (…) mi l-a rupt ca să-mi dea drumul la animale. Și când eram pe final – că mai aveam de pus un par – băiețelul era la doi metri de mine lângă cărare. (…) El mergea în fața mea, eu mergeam după el, s-a dus un pic mai în față, a luat curba, acum m-am dus pe el, nu l-am mai găsit”, a declarat Toma Zerestrea.

Imediat cum a fost anunțată dispariția minorului sute de polițiști, salvamontiști, câini de urmă, săteni și voluntari au început căutările în zonă Sebeșul de Jos, comuna Turnu Roșu. La căutări este folosit și un elicopter al Inspectoratului General de Aviație, drone și echipamente de termoviziune pentru verificarea zonelor greu accesibile. Tatăl lui susține că cel mic comunică în limba română, engleză și spaniolă.

”Probabil nu m-a auzit, pentru că el comunică. Deci, nu avem probleme de comunicare cu el, cu copilul. Nu e adevărat că vorbește mai puțin în română, vorbește mai mult în engleză, în spaniolă și așa. Când l-am strigat o dată, mai devreme, să vină lângă mine mi-a răspuns, n-a avut nicio problemă, acum nu știu ce s-a putut întâmpla. De aseară sunt aici. Eu n-am fost acasă și nu o să mă duc”, a declarat tatăl copilului.

SEMNALMENTE: Potrivit informațiilor oferite de către oamenii legii, semnalmentele lui Toma Alexandru Zerestea sunt: înălțime – 1 metru, păr scurt șaten, ochi căprui. La momentul dispariției, minorul purta: pantaloni sport de culoare gri, bluză albastră şi adidaşi sport din pânză, de culoare albastră.

